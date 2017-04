Operaron con éxito a Carla Liberatori

Se trata de la joven federaense que está internada hace una semana en el sanatorio Fleming de Buenos Aires. Fue derivada a ese centro de complejidad debido a que comenzó a sufrir dolores de cabeza y vómitos sin sé que supieran un diagnóstico exacto. Por eso se le practicó una biopsia y ahora esperan los resultados. Su tío Pablo Liberatori, le dijo a 7Paginas, que el cuadro era muy alentador porque “según nos dijeron que aparentemente no observan células tumorales, pero de todas maneras hay que esperar los resultados”, describió.

“Se le hizo una biopsia, la cual se demoró mucho porque fue muy complicado llegar al lugar donde tiene ella la lesión, es decir en el epátamelo; el tronco cerebral”, señalo Pablo Liberatori, quien tras esto explico que no hay un diagnóstico exacto de que es lo que le pasa a Carla, “hasta que no tengamos esos resultados, pero gracias a Dios, ya nos dijeron que aparentemente no se han observados células tumorales; de todos hay que esperar los resultados, pero por lo menos es algo alentador frente a todo lo que nos venían diciendo”, grafico.

Más adelante, el tío de Carla Liberatori, comento que ella está muy bien de ánimo, “hasta hoy está en terapia intensiva, pero ya mañana (por este viernes), podría pasar a una sala común, porque ya le están dando medicación hasta que estén los resultados”, indico.