Pobreza en Concordia: Gay dijo que trabajan fuertemente para mitigar esa herencia

Tras conocerse la nota del Centro de Comercio, Industria de Concordia, la cual responsabiliza a las gestiones anteriores pero también salpica al intendente Cresto, con eso de que Concordia es una ciudad que no tiene rumbo, ahora el vice intendente Armando Gay, afirma que esta gestión trabaja a diario para cambiar esta realidad. En tanto que el presidente del Emcontur, Martin Buraglia, les pidió que primero se pongan la camiseta de Concordia, y después mesura “porque hay temas que los debemos resolver puertas adentro”, menciono.

En medio de una recorrida por los stand de la expo Pascuas, Armando Gay, celebro los porcentajes de ocupación hotelera que registro Concordia para semana Santa, pero también dijo que hay que sumar más la informática y la tecnología para mejorar la oferta de los servicios, cuando destaco lo logrado con la agenda anual de eventos; “la cual debe ser promocionada en todo el país”, propuso.

Luego, el secretario de gobierno Marcelo Benedetto, hizo hincapié en la propuesta del intendente Cresto, cuando se refirió a las diversas actividades que se realizan en Concordia, con fechas claves, como la reciente Expo Pascuas, “es un aciereto porque la gente está muy contenta con esta iniciativa, y a eso se lo puede ver en la cantidad de público que visita las mismas, “y esto ayuda para que el turista conozca nuestra ciudad”, destaco.

Pobreza

Luego, y cuando 7Paginas, le pregunto al vice intendente, sobre la opinión del Centro de Comercio, industria de Concordia, cuando opinan de la pobreza en esta ciudad, atribuyendo que Concordia es una ciudad que no tiene rumbo, Gay, respondió: “es una mirada de ellos, a la cual yo no esa visión; pero nosotros estamos trabajando fuertemente, cuando todos saben que ese problema no es de ahora en Concordia, además hay situación macroeconómicas que no han favorecido a esta ciudad-agregando- que esta gestión de gobierno trabaja todos los días para mitigar las necesidades de la gente, y esto viene a dar una dinámica distinta a Concordia”, expreso, el presidente del H.C..D de Concordia, quien tras esto señalo que en esa dirección esta lo planeado en materia de turismo.

Por su parte, el titular de la Secretaria de Gobierno, manifestó que dentro de los objetivos de esta gestión, está la de sumar a todos aquellos que piensan diferente, al tomar como herramienta el turismo, “donde el intendente Cresto, propone que se vuelva una actividad productiva, y así en esa línea otras actividades, como la de generar mas mano de obra en el parque industrial”, apunto.

Hay que ponerse la camiseta de Concordia

Fue lo que dijo el presidente del Emcontur, Martin Buraglia, cuando también se lo consulto por la posición adoptada por la entidad que nuclea a los comerciantes e industriales de Concordia, “hoy las actividades que impulsa el municipio también abre las puertas del dialogo y de esa manera se pueda aportar entre todos, como estamos haciendo desde el Emcontur, cuando trabajamos con los hoteleros, la Codesal y otras instituciones porque cuando hay que ponerse la camiseta, hay que ponerse la camiseta de Concordia, y lo otro debe ser de puertas adentro, porque sabemos que tenemos que seguir resolviendo cosas, para que entre todos podamos seguir apuntalando el carro”, remarco.