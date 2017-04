Rafael Dagani: “Donde están los que me fabricaron cinco causas judiciales”

Tras ser elegido como presidente de las cajas municipales de la provincia de Entre Ríos, Juan Rafael “Nucho” Dagani, dijo que este era un reconocimiento a sus 35 años de trayectoria como dirigente de base, y al prestigio que tiene hoy la caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación, pero también se acordó de aquellos dirigentes Justicialistas que intentaron dañar su imagen gremial.

En el inicio de la comunicación telefónica, con radio UNO, Rafael Dagani, destaco que el hecho de haber sido elegido para la conducción de las cajas municipales de Entre Ríos, “es un premio a mis 35 años de trayectoria como dirigente de base”, menciono, al tiempo de recodar que el hecho de no haber participado de esa última asamblea le da un plus especial, de que las 18 cajas previsionales que han en la provincia lo señalaran a él.

Luego, el histórico fundador del gremio SOEM y de la caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación, expreso que en esta designación esta también el reconocimiento a los pioneros de esta entidad que se creó en el año 1993, en la intendencia de Carlos Cecco, y el Dr. Emilio Surra, como presidente del H.C.D, “quien junto al bloque Justicialista, aprobaron la creación de la caja, asi que este cargo es para el funcionamiento que tiene hoy nuestra caja”, apunto, Dagani, al tiempo de anunciar que el funcionamiento de las cajas municipales de la provincia de Entre Ríos, tendrá sede en la ciudad de Federación.

“Siempre fuimos un ejemplo en eso de que la política partidaria estuviera fuera de la Caja, cosa que lamentablemente no pasa en el resto de la provincia, y por eso el prestigio que goza nuestra Caja municipal”, subrayo.

Después fue el turno de recordar a todos aquellos dirigentes y militantes de la política que en el tiempo intentaron quebrar su imagen, cuando manifestó “donde están todos esos; porque yo estoy acá, y me refiero a esos que me ensuciaron a mí a mi familia, porque tanto sufrió mi finada esposa y mi hijos; donde están, sobre todo esos políticos innombrables; los grandes perdedores, los que se enriquecieron con la política a costilla de los compañeros-añadiendo- yo camino las calles de Federación mientras que otros se andan escondiendo con un montón de problemas, cuando en el pasado fueron los inventores de los panfletos para dañar mi figura gremial, y quienes me fabricaron cinco causas judiciales”, memorizo.

Más adelante, “Nucho” Dagani, no olvido de mencionar al ex secretario del SOEM, Agustín Albornoz, como un fiel compañero en los primeros tiempos de la Caja, y a la figura del intendente Carlos Cecco, quien también acompaño políticamente esta decisión.