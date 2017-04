Ricardo Bravo: “Federación ya no está para que la maneje una sola persona”

El jefe zonal de arquitectura provincial, hablo de las obras que se comenzaron a realizar y de proyectos para las escuelas de la ciudad de Federación. Además, Ricardo Bravo, dio a conocer su opinión en cuanto a cuál sería su modelo de gobierno comunal, y no oculto sus aspiraciones de ser en el futuro, candidato a intendente por el Justicialismo.

En el inicio de la nota radial brindada a FM UNO, Ricardo Bravo, hizo mención a las obras que ya se hicieron en la cubierta del techo de la escuela N 68 “Prefectura Naval Argentina”, y la nueva etapa que recientemente se licito para la refacción total de este establecimiento educativo de la ciudad de Federación.

Luego, el jefe zonal de arquitectura, hizo mención a que ahora está abocado a la elaboración de un proyecto para la reparación de la cubierta del techo de la escuela Carlos Pellegrini, y otro para la reparación integral de la escuela Normal.

En cuanto al panorama de las escuelas en el departamento Federación, Bravo, dijo que se está todo el tiempo tratando de dar respuestas a cada establecimiento que lo requiera, y ahí fue cuando resalto el trabajo mancomunado que se está llevando adelante con las autoridades provinciales y hasta incluso la dirección Departamental de escuelas. “Así que venimos trabajando bien e intensamente y contento por ciertos logros que se han obtenidos en estos primeros meses de gestión-añadiendo- que una de mis ventajas es que hace veinte años que vengo manejando gente en la construcción, entonces eso es un punto a favor, porque uno ya se sabe manejar frente a los diferentes problemas”, destaco.

Seguidamente y cuando se lo consulto si esa dinámica era posible trasladarla a una gestión municipal, el Maestro Mayor de obra, sostuvo que esta manera de encarar las cosas hace que se tenga una mirada más profunda a la hora de dar solución a los inconvenientes que se generan a diario en una ciudad, “porque yo veo, que muchas veces se dan respuestas que terminan siendo temporarias y después vuelven a surgir los problemas”, apunto.

Después Bravo, opino que la clave para que un gobierno comunal sea eficiente está en la capacidad y el conocimiento que deben tener los responsables de cada área, “y sobre todo como manejar el personal, porque no cualquiera tiene las condiciones de manejar distintas personas, ya que no todos somos iguales, pero lo primero y principal es estar organizado”, puntualizo y acoto “ya Federación ya no está para que la maneje una sola persona, por eso es esencial el trabajo en equipo, donde cada uno de los responsables deberá tener el espíritu de trabajo, por eso también soy de la idea que cada funcionario tiene que someterse a un repaso de su gestión cada seis meses, para que de esa manera se pueda ver que aquel que no está a la altura de los acontecimientos tendrá que dar un paso al costado”, expresó.

Candidato

Más adelante, el ex concejal Justicialista, manifestó que desde que comenzó a incursionar el mundo de la política no paro de construir su futuro político, “y la verdad que le he puesto mucho de mi vida a la actividad política, sobre todo porque sé que es una herramienta para dar soluciones, por eso que si en alguna oportunidad tengo la posibilidad de ser candidato que la gente me vea como un hombre que siempre quiere el progreso para Federación”, remarco.

Tiempos políticos

En otro momento, se charló de las últimas elecciones cuando la militancia lo eligió para que sea el candidato a intendente por el Justicialismo, pero después vino el dedo de Urribarri, y le levanto la mano a Néstor Berterame, “quiero aclarar que para que pasara eso la decisión fue mía, es decir que yo no me baje porque alguien me dijo que el candidato tenía que ser otro, sino que yo lo evalué mucho y la decisión fue la mejor, porque hoy veo que estoy más fortalecido”, término diciendo.