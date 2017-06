Afirman que crece en imagen positiva la formula Angelini-Cuello “Lista 8 Libres Pensadores”

Se trata de la “Lista 8 Libre Pensadores” que encabeza el Uruguayense ex gremialista Mario “Chivo” Angelini – dirigente Concordiense Nildo “Chiqui” Cuello, según se informo a 7Paginas.

Los Precandidatos expresaron en primer lugar el Concordiense Nildo “Chiqui” Cuello de 42 años dijo; Es un gran Orgullo representar a mí Ciudad de Concordia en una lista a Diputado Nacional, que hayan convocado y valorado mi trayectoria política es muy importante para mí que esta vez se acuerden de un militante, ya que desde ya más de 25 años vengo militando dentro del justicialismo.

Cuello señalo; Quiero ser Diputado porque creo que queda mucho por hacer por nuestra Provincia, no quiero ir a ser turf al congreso un diputado no está solo para votar leyes si no para hacer para presentar Proyectos, en beneficio de la comunidad,

Siguiendo mitigo; Soy un convencido que el cargo no hace a los hombres si no los hombres hacen a los cargos.

Luego Afirmo: Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar! Esto nos lego el General Perón

Hoy les propongo un ejercicio de memoria y veamos que nos han brindado mientras “legislaban” los Senadores y Diputados todos los que nos representaron y representan en la actualidad en el congreso nacional con el voto del pueblo, que hacían mientras cerraban fábricas y muchos entrerrianos quedaban sin trabajo.

Les Enumero lo que no hicieron y hemos perdido empresas como PELETERA GUALEGUAY, SOYCHU, AYUI, el puerto de HOLTIBICUY, entre otras tantas que ustedes recordaran.

Por otra parte Cuello señalo; Nuestra provincia está situada en el corazón del MERCOSUR, dos puentes nos unen con la provincia de Santa Fe, quien si, aparte de ser agrícola-ganadera, también tiene industrias y funcionan generan recursos a través del área marítima portuaria. Tenemos la conexión con Buenos Aires por Zarate-brazo largo y vemos con asombro como las ruta 12 y 14 están abarrotadas de transporte internacional y el único recurso que le queda a la provincia es el pago del peaje.

Ahora yo me pregunto ¿ Nadie pensó en el desarrollo de un polo logístico todos estos años dentro de nuestra provincia y a partir de allí hacer la distribución? Ningunas empresa internacional quiere que su mercadería duerma en tránsito por los riesgos que ocasiona y el desgaste físico de los choferes. Nos unen tres puentes con los hermano uruguayos, somos ruta hacia Brasil, Paraguay y Bolivia y no podemos ser provincia de paso. Cerro Cuello

Por Otra parte el Uruguayense cabeza de la Lista Mario “Chivo” Angelini Señalo ; Me preguntaran porque a esta edad quiero ser diputado.

Quiero ser diputado porque me mueve profundamente la posibilidad de poder trabajar desde el congreso por los que menos tienen.

Nuestra lista está conformada por hombres y mujeres militantes que han sido elegidos por la voluntad de los integrantes de “Libres Pensadores”

Se preguntarán qué vamos a hacer si somos elegidos?

Si el pueblo nos elige vamos a trabajar denodadamente a la par de nuestros gobernantes, fijando claramente nuestra posición, que va a ser la posición de nuestros compañeros, de nuestra gente. Haciendo escuchar la voz y la voluntad de los más necesitados.

Siendo peronistas, nos cabe la responsabilidad de luchar por una mejor EDUCACIÓN, por más SEGURIDAD, por una VIVIENDA DIGNA, por más TRABAJO para nuestra gente. Para mejorar el sistema de SALUD.

Elaborar proyectos reales de pavimentación y bacheo de la RED VIAL, y para atender el flagelo de las INUNDACIONES, que tanto afectan a los vecinos ribereños.

Por eso estamos convencidos que nuestros legisladores nacionales tienen que estar comprometidos en la búsqueda de inversores nacionales e internacionales que vengan a invertir a nuestra provincia, en condiciones atractivas desde lo impositivo y así generar fuentes de trabajo sustentables para la gente.

A travez del trabajo, comienza la dignificacion del hombre, con la posibilidad del acceso a una vivienda social digna que permita la erradicación de los asentamientos que cada vez son más numerosos en nuestra provincia.

Poner mucho énfasis en el tratamiento de la educación, con la participación del Estado, educadores, padres y alumnos creando un ámbito de participación y debate donde se planteen mejores condiciones para maestros y alumnado.

Conformar comisiones departamentales que integren vecinos, fuerzas de seguridad, representantes de la justicia y del gobierno para tratar la problemática de la seguridad y el flagelo de la droga.

Con respecto a la salud: proponer seriamente el tema de la descentralización de los hospitales públicos con unidades de atención primarias en los barrios que garanticen la contención inmediata de los pacientes y evitar así el abarrotamiento en los hospitales públicos.

Por todo esto y luego de haber militado toda mi vida en el peronismo y muchos años en el movimiento obrero, es que por primera vez me postulo como candidato. Porque creo tener la experiencia y los conocimientos suficientes como para serlo.

Me encuentro acompañado por hombres y mujeres totalmente comprometidos con nuestra doctrina peronista que al igual que yo tenemos la obligación de cumplir con la consigna que nos dejaran el general Perón y la compañera Evita: “Donde hay una necesidad, existe un derecho”Cerro el ex sindicalista.

LA LISTA 8 LIBRES PENSADORES ESTA COMPUESTA POR : 1° Mario “Chivo Angelini de (C.Uruguay) 2° Nildo Chiqui Cuello (Concordia) 3° Rosa Ferreyra (Parana) 4° Oscar Chao (Federal) 5° Marcelo Ardisana (Feliciano) Pedro Valente (Parana) Esther Reyra (Parana) y Miguel Poggio (R.Tala).