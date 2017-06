Así apretó el PRO a los radicales para que no haya internas: escuchá el audio que se filtró

Una conversación telefónica revela el modus operandi de Cambiemos para cerrar listas únicas sin PASO en el interior del país. “Si vos vas por fuera no conseguís un ATN más en tu puta vida”.

El funcionario del Ministerio de Interior, Enrique Braun, fue el armador electoral de Cambiemos en la Patagonia. En Santa Cruz fue el encargado de que haya listas únicas y desplazó a los radicales. (foto: gentileza Opi)

El diálogo se registró entre el funcionario del Ministerio de Interior de Rogelio Frigerio, Enrique Braun, (primo del jefe de gabinete) y el dirigente del radicalismo santacruceño Ítalo Bringas, y se produjo horas antes del cierre de listas de candidatos para las elecciones de agosto.

En el audio se escucha al dirigente radical que le pide permiso a Braun para armar una lista que compita en la interna de Cambiemos en Santa Cruz.

Braun le explica a Ítalo Bringas qué les pasará a los intendentes de Cambiemos que vayan con lista por fuera del PRO.

“Si vos vas por fuera (de Cambiemos) no conseguís un ATN (Aportes del Tesoro Nacional) más en tu puta vida”. Así de clarito fue el apriete del coordinador del PRO en el sur, para evitar que los radicales armen listas y haya interna.

“Se juntó el Consejo Nacional de Cambiemos y dijo: esto se acabó, no hay libre pensadores acá. El que quiera jugar se banca lo que dice Bilardo y chau. Así se libró la orden a nivel nacional. La orden no es del PRO, es de Cambiemos, generada por la incapacidad de los Radicales de todo el país de armar una sola lista o dos”, le dice Braun al hombre radical.

Y en la parte más polémica, para dejar en claro que no debe haber competencias internas, el coordinador del PRO le dice al radical: “En Río Negro, cinco intendente querían ir por afuera; los sentamos y le dijimos: flaco, ¿Vos vas por afuera?, listo, no conseguís un ATN más en la puta vida. O sea, podés ir por afuera pero no sos de Estudiantes, son de Gimnasia y los tipos a los tres días estaban declarando que iban en la lista oficial”.

Y el primo del jefe de gabinete le responde: “Acá no hay que echarle la culpa a Eduardo. Flaco, acá va una lista y esa es la orden. Acá los sentaron a todos y les dijeron: flaco: el que quiere jugar en el equipo de River se tiene que poner una camiseta con una raya al medio. El que quiere jugar en el equipo de Estudiantes, tiene que jugar acá. Ahora, si vos querés jugar en Boca, sos de otro equipo. Jugá, pero no sos de Estudiantes”, le aclaró Braun a Bringas en tono futbolero.

Y continúa: “Esa decisión que se tomó manu militari, no fue por Santa Cruz, fue por Córdoba, Santa Fe, donde los intendentes quieren poner 20 listas y todos quieren cargos. Entonces, la misma UCR llevó el problema y le dijeron ¿sabés cómo se resuelve esto? Una sola lista”.

Los ATN son los Aportes del Tesoro Nacional que el Gobierno nacional reparte discrecionalmente entre gobernadores e intendentes para cubrir necesidades financieras.

