Concordia: A la final es el municipio el que le debe plata a Klaric

Max Klaric desmintió publicaciones que denunciaron supuestas irregularidades en su situación tributaria al afirmar con documentación que esta al día con sus obligaciones tributarias. A tal punto que el resumen de la taza municipal, a la cual tuvo acceso 7Paginas, dice que tiene un saldo a favor de 311 pesos. Además, el titular del ente de Turismo de la ciudad de Concordia, sembró sospechas sobre la real intención que persigue el medio que hizo esa publicación.

El director ejecutivo del Ente de Turismo de Concordia Max Klaric salió al cruce de informaciones publicadas en algunos medios que lo acusaron de incumplir sus obligaciones tributarias. “Estoy tranquilo y puedo demostrar que me manejo con responsabilidad respecto a mis obligaciones fiscales. Tengo muy en claro que uno como ciudadano tiene que cumplir y como funcionario tiene que dar ejemplo”, dijo.

Respecto a los motivos que dieron origen a esta publicación, Klaric fue cauteloso: “no puedo precisar que hay detrás de estas mentiras, pero a la vista está que no se trata de la necesidad periodística de develar una verdad oculta o de un interés en debatir políticas públicas de la gestión en cuanto a las responsabilidades que tengo como funcionario; así que no tengo intención de darle demasiada importancia a estos temas porque tengo en claro que no hay argumentos veraces detrás de esto”, aseguró el funcionario.

“Del medio que publicó esto no me llamaron para pedirme explicaciones ni para preguntarme nada. Yo tengo la documentación en orden y a disposición. No tengo deudas con la Provincia, al ingresar a la función pública di de baja mi actividad comercial, no tengo actividades fuera del ámbito en el que me desempeño, no tengo deudas con el municipio y no tengo propiedades que no haya declarado”, aseveró.

Finalmente, Klaric adelantó que solicitó asesoramiento para evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales. “Tenemos tanto por hacer que no sé si vale la pena distraer tiempo y esfuerzo con este tema. No quiero que respecto a estas denuncias alguien diga que el que calla otorga, pero tampoco tengo interés en seguirle el juego a los que siembran la mentira y las sospechas solo para perjudicarnos. Prefiero enfocarme más en todo lo que hay por delante y todo lo que podemos lograr trabajando entre todos para que a la ciudad le vaya bien”, concluyó.