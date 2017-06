Concordia: Apareció la “Nena” de 16 años

Nuevamente se da otro caso en Concordia y la región, donde una menor desaparece un par de horas o días y después regresa a su hogar sana y salva. Tal lo informado anteriormente por 7Paginas, Romina, de 16 años había desaparecido anoche alrededor de las 21 horas, cuando fue a un quiosco de la zona de plaza España. La otra similitud con los otros casos, es que tampoco llevo su celular.

“Apareció y por suerte está bien”, dijo esta tarde el cuñado de Romina Gómez, quien tras esto agrego que “supuestamente estaba en la casa de una amiga, a la cual nosotros nunca supimos de su existencia”, relato.

Además, conto que no fue directamente a su casa “sino que cayó en la casa de su abuela, y mi señora que está embarazada tuvo que salir corriendo detrás de ella, porque no quería hablar con nadie que no sea mi señora, así que ahora tuvo que ir a la comisaria del menor para hacer la denuncia que apareció y tendría que presentar los testigos que estuvieron con ella, así que gracias a todos por preocuparse”, expreso, el joven.