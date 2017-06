Concordia: La CAFESG se involucró en la fiesta de los estudiantes

En la mañana del miércoles, en el 4to Piso del Centro Cívico y contando con la presencia de casi doscientos chicos representando a unas veinte escuelas secundarias de Concordia, se realizó la firma del Convenio de Cooperación entre la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), representada por su presidente, Alejandro Casañas, y Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) representado por su presidente, Facundo Vallejos.

Hace cinco años que CAFESG, a través de su Área Joven implementa junto a ECU el Programa de Fortalecimiento de la Fiesta del Estudiante. El Convenio tiene como objetivo central el desarrollo de tareas tendientes a diseñar, reforzar, implementar y coordinar acciones conjuntas que permitan el Fortalecimiento de la Fiesta del Estudiante en sus diversas etapas.

Entre las acciones desarrolladas por CAFESG en el marco de este convenio se destacan cursos de capacitación en soldadura, electricidad, seguridad e higiene, entre otros. Además se dan charlas sobre primeros auxilios, promoción y prevención de la salud, seguridad vial, etc.

Asimismo, se desarrollan actividades de formación y consolidación de Centros de Estudiantes, gestiones y articulación a nivel municipal y provincial y asesoramiento y acompañamiento de las actividades que realiza ECU, tales como elecciones de reyes, fiesta de hinchadas, eventos solidarios, desfiles de carrozas, etc.

Al momento de dirigirse a los jóvenes presentes, Alejandro Casañas, recordó que “la situación de CAFESG no es la mejor, ya que desde la Nación no vienen los fondos que tendrían que venir, no obstante eso, hablando con el gobernador Gustavo Bordet, que les envía un saludo muy grande, logramos un esfuerzo extrapresupuestario y podemos hacer estos cursos, así que más que agradecido con él y con el ministro de economía Hugo Ballay y el ministro de gobierno Mauro Urribarri”.

El presidente de CAFESG también instó a los estudiantes a “aprovechar esta época mágica para compartir con los amigos, incluir a todos, conversar y comprender a los demás, no dejar afuera a nadie, porque todos siempre tenemos algo que aportar, es la época de fortalecer amistades que duraran toda una vida, y además es época de poner el empeño necesario en las carrozas, porque después es un regalo para que disfrutemos todos los concordienses”.

Casañas les aconsejó a los chicos que “a pesar de lo maravilloso de esta época, y que la tienen que vivir sin miedos y con felicidad, nunca descuiden el estudio, ya que en este mundo actual el conocimiento es poder, y en algún momento les va a tocar conducir un mundo mejor a este y van a tener que estar preparados, porque si no serán otros los que pretendan usar y abusar de ustedes”.

Por último, el presidente de CAFESG reconoció el trabajo de integración que hace ECU con las personas con discapacidad, y señaló que “la ciudad de Concordia los necesita, necesita la fiesta, porque no solamente es la carroza la que pasa o el estudiante el que se está divirtiendo, sino que funciona como un ejemplo de los logros que se pueden conseguir con el trabajo conjunto”.

Estuvieron presentes en el acto la directora Departamental de Escuelas, Griselda Di Lello, el responsable de la Dirección de Eventos de la Municipalidad de Concordia, Matías Armanasqui, el presidente del Ente del Carnaval, Matías Soto, la coordinadora de capacitación de CAFESG María Soledad Siegrist, y la Comisión Directiva de ECU.

Finalizada la firma del Convenio, más de 170 jóvenes que realizarán carrozas alegóricas y humorísticas participaron de la Jornada de Seguridad e Higiene en donde se les brindaron conocimientos básicos en lo que respecta a riesgos eléctricos, manipulación de herramientas, riesgos de incendio, uso de matafuegos, trabajo en altura, elementos de seguridad, etc. La charla taller estuvo a cargo de la ingeniera Paula Basso.

Los jóvenes capacitados hoy pertenecen a las escuelas Agrotécnica Nº 24, Bachillerato Artístico, Borges, Capuchinos, Comercio 1, Comercio 2, Esteban Zorraquín, María Elena Walsh, Nacional, Técnica I, Mitre, San José, Vélez Sarsfield, Gervasio Artigas, Felipe Gardel, Itatí, Juana Azurduy y San Roque González.

El día jueves será el turno de los jóvenes de las escuelas Agrotécnica Nº 24, Técnica 2, Vélez Sarsfield, Esteban Zorraquín, San Martín, Jesús Nazareno, Capuchinos, Bachillerato Artístico, Bachillerato Humanista, Borges, Comercio 1, Comercio 2, Nacional, Normal, Técnica 1, Mitre, San José. Serán capacitados en la misma temática y vale aclarar que aunque pertenezcan al mismo establecimiento son grupos de chicos de diferentes años.