Cresto: “En el Justicialismo a nadie se le levanto el teléfono para que no participe”

“Algunos se presentaron esperando que los llame alguien, nadie los llamó y tuvieron que presentarse, a esas listas seguramente será a las que menos se las va a ver recorriendo en la campaña porque presentaron porque nadie lo llamó y ahora van a tener que militar”.

“Hoy hay una reunión en el Consejo Departamental del Partido Justicialista, la idea es que el lunes tengamos una reunión, lo hablé con el gobernador, sobre la posibilidad de que el Consejo Departamental con los gremios y con los diferentes actores que están involucrados en este proceso electoral”.

“Es decir que puedan presentar las listas en Concordia, a todas se las va a invitar, poder también establecer algunas cuestiones que tiene que ver con la campaña, con las idea de que después de las PASO, los integrantes de las diferentes listas sean parte del comando electoral de las elecciones de octubre”.

“Tener una campaña con respeto entre los mismo compañeros, y ver que el adversario no está en la interna sino que está del otro lado. También ofrecer el partido como centro de comando electoral para todos. Que se puedan establecer los días de reuniones, dividir los días de la semana para que cada lista pueda usar el partido. El partido de Concordia está consolidado, tiene biblioteca, computadora, todo lo que necesitan las diferentes listas”.

“Hay una actitud de gobernador, hay que ver el lado positivo, el único análisis que existe en esto es que si hay muchas listas es porque nadie del gobierno condicionó absolutamente a nadie. Tengo funcionarios de mi gestión que están en otras listas, el gobernador también tiene funcionarios de la gestión que están en otra lista que no es la 2”.

“La idea es tener un peronismo activo, trabajando, una de las cosas que queremos hacer en el partido es coordinar el tema logístico de la campaña, porque en la ciudad de Concordia hay ciertas reglamentaciones”.

“Es una gran virtud lo que viene pidiéndose desde el peronismo desde hace mucho tiempo, sino estamos como la gata Flora, es decir cuando hay una sola lista es porque el dedo y si hay muchas listas es porque no hay obediencia, al final cuál es la actitud que hay que tomar para que la militancia esté conforme. Creo que es ésta, muchas listas, el que gana conduce, el que pierde acompaña. La actitud que tiene el gobernador es una actitud que se está esperando hace mucho tiempo”.

“El gobernador puede tener afinidad, los intendentes pueden tener afinidad con una u otra lista, pero lo que no paso fue que a nadie se le levantó el teléfono para decirle que no se presente, esa es una actitud valedera. Alguno fue a presentar esperando que lo llame alguien, nadie lo llamó y tuvo que presentar. A esas seguramente son a los que menos se los va a ver recorriendo en la campaña porque presentaron porque nadie lo llamó y ahora van a tener que militar”.

“La idea es que sea una campaña ordenada, por ahí algún candidato dijo ‘esta es una lista amigable al gobierno nacional’. La lista 2 es una lista amigable al gobernador de la provincia, que es lo que necesita, porque necesita legisladores que sean consecuentes a la estrategia del gobernador y de la provincia, a los intereses, y que cuando Bordet pida el acompañamiento, los legisladores estén y cuando haya que plantear una oposición a algo que perjudique a los argentinos, o a nuestra región también estén, es decir trabajar en forma coordinada y en equipo”.

Consultado acerca de que si se podrá lograr la unidad en el peronismo para que el que pierda acompañe dijo: “En el caso de Concordia tenemos dialogo absolutamente con todos, tanto con el diputado Barreto, que lo conozco, que he militado junto con él, y Alasino que también he militado con él y hay diálogo permanente. Por eso hacemos esta reunión que es para que con tiempo podamos prevenir que la misma pirotecnia que se eleva en épocas electorales se pueda ordenar en el sentido de que no se generen heridas que después cuesten cerrar”.

David Ricardo