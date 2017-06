“El único representante legítimo que tiene el PRO en Federación soy yo”, afirmo, Andrade

Luego de que un grupo de vecinos de Federación, de que eran los únicos avalados por el Ministro Rogelio Frigerio, como representantes en esta ciudad del PRO, y que además estaban reconocidos por la junta electoral, ahora el concejal del frente Cambiemos le dijo a 7Paginas, que el único reconocido por el funcionario Nacional en la ciudad Jardín es él.

En momentos que se estaba por disputar la interna del PRO en la provincia de Entre Ríos, un grupo de Federación, donde visiblemente aparecía el joven Facundo Pessoa, mas Juan Calvo, Susana Irigoitia, y Anabela Herman, dijeron que eran los representantes de la lista “Propuesta Republicana PRO”, y que habían sido los únicos avalados de Federación para participar de dicha contienda electoral.

“Somos la gente oficial del PRO en Federación, somos los únicos avalados por Rogelio Frigerio”, decía un volante que circulo en ese tiempo; pero cabe recordar que dicha elección interna no se realizó porque anularon a una de las listas.

Pero el sector antes señalado fue por más, cuando este jueves enviaron un comunicado a los medios de prensa, para hacer conocer su apoyo a la figura del presidente de la CTM, Roberto Niez, por la polémica que se generó en la región sobre el manejo de la represa de Salto Grande, en la última inundación.

Yo, Rafael Andrade

Bien es sabido que en la ciudad de Federación, Rafael Andrade, siempre fue uno de los máximos referentes del PRO en esta ciudad y que además es concejal representando a este partido dentro de Cambiemos. Además, dias pasados realizo una reunión con militantes y le anticipo a 7Paginas, que el PRO en Federación tiene candidato propio para el 2019.

Esta noche en una breve comunicación telefónica con la redacción de este medio, manifestó que prefería no responder sobre el particular, pero igual dijo “el único funcionario que tiene el PRO en el departamento Federación soy yo, y no voy a constarle a esa gente porque lo de ellos no tiene validez, que está todo intervenido, y por eso que Friguerio ya me dijo que él no va a reconocer a nadie”, menciono.