Federación: “A Glorioso Acosta lo están utilizando políticamente”, sostuvo Hugo Batalla

Esta mañana sorprendió un pedido de informe que presento el concejal Justicialista Lisandro Reniero, sobre supuestas acciones fraudulentas que habría realizado la caja previsional municipal contra Glorioso Acosta. Cabe mencionar que el edil del PJ, también es director de esta entidad, por eso que el vocal Hugo “Cacho” Batalla, no duda en señalar que con esto se intenta mediatizar un tema que tranquilamente se lo podría haber tratado este próximo viernes en la reunión mensual de la Caja de Jubilaciones y pensiones de los empleados municipales, sobre todo porque ingreso por asuntos varios.

Glorioso Acosta, es un empleado municipal que le facturaba a la caja de jubilaciones y pensiones de la municipalidad de Federación, es decir a supropia Caja, por tareas temporarias de raleo de los montes.

Según se dijo en el recinto del H.C.D , Acosta envió cartas documentos a esta entidad pidiendo explicaciones sobre sus facturaciones.

Además, a esas cartas documentos, donde denuncia acciones fraudulentas, se las hizo conocer a los concejales de los dos bloques. Desde Cambiemos se le dijo a Glorioso Acosta, que se esperaría hasta este viernes cuando se realice la reunión de la Caja, para que el representante de este bloque haga la correspondiente presentación. Pero desde el PJ, fue el propio director y concejal Lisandro Reniero, quien realiza el pedido de informe en el recinto, sin estar en el orden del día, cuando la reunión de esta entidad es el próximo viernes 30 de junio.

La acusación de Acosta

Puntualmente dice que el presto servicios a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y que después que el termino con esa tarea se continuo facturando a su nombre, y que por eso envió carta documento al banco de Entre Ríos, para saber quién cobro los cheques emitidos sobre esa facturación y que en base a eso también Acosta, informo al Superior tribunal de cuantas de la provincia.

La respuesta de la Caja

Ya en horas de la tarde, el vocal de esta entidad Hugo Batalla, dijo en el programa “La ultima Campana”, de radio Viva, sentirse sorprendido por lo que ocurrió esta mañana en el recinto del H.C.D de Federación, “sobre todo porque la hace el concejal Reniero, y el justamente tendría que haber esperado a la reunión del directorio que se va a realizar este viernes, para consultar sobre este pedido de informes”, cuestiono.

Luego el director recordó que Glorioso Acosta, trabajó mucho tiempo para esta Caja, y hace más de un año atrás nos pidió la poda del monte que se cortó en colonia Racedo, pero hace un tiempo atrás empezó a insistir que necesitaba la plata y que quería hacerlo ahora, y desde ahí comenzaron las diferencias”, indico.

“Hoy se asesoró mal o está muy equivocado en lo que está haciendo, sobre todo porque es un empleado municipal que está yendo contra su propia Caja-añadiendo- que en el inicio de estas diferencias, él comenzó a mandar carta documento planteando una situación laboral, cuando bien se sabe que es empleado municipal y que cobraba por sus trabajos presentando una factura”, grafico.

Y acoto: “con esta presentación que se hizo en el Concejo, yo considero que Acosta está siendo utilizado políticamente, porque, eso que se sigue confeccionando facturas es totalmente inexacto, ya que Acosta, hace más de dos (2) años que no trabaja para la Caja, y por consiguiente desde ese tiempo no presenta una factura, y a los talonarios los tiene él porque es una documentación personal”, explico y añadió “mira si esto no es una movida política, que la reunión del directorio es el viernes y esto paso hoy miércoles, más cuando Reniero, sabe que desde el directorio cada vez que él hizo alguna consulta siempre se le ha respondido como corresponde”, apunto.

En cuanto a la presentación que Acosta, habría realizado en el superior Tribunal de cuentas, “Cacho” Batalla, fue conciso cuando recordó que “la Caja es auditada todos los años por el Tribunal de cuentas, y Acosta, trabajo con nosotros desde el 2011 al 2015, y todos esos ejercicios ya fueron auditados y todos fueron aprobados”, concluyo, en esta nota editada por 7Paginas.