Federación: Charla sobre el Síndrome de Down e Inclusión de personas con Discapacidad

La misma tendrá lugar el sábado, a las 9 y 30 en el Hotel Costa del Sol la misma sera llevada adelante por el Grupo “Papas Viajeros” de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina.

ASDRA es una asociación civil sin fines de lucro y de bien público, fundada por un grupo de mamás y papás de personas con síndrome de Down (SD) en 1988 para mejorar la calidad de sus hijos.

“Trabajamos junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente.

Promovemos el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008”, tal como se autodefinen sus integrantes.

Quienes disertarán en esta ocasión serán las siguientes personas: Eugenia Martin, joven con síndrome de Down, de 22 años; Melina Quereilhac de 30 años, con síndrome de Down; Nancy Varela, participante en grupos de contención en ASDRA, esposa del actual secretario general y mamá de Franco, joven con SD; Silvina Martín, participante de los grupos de contención en ASDRA y mamá de Eugenia; Fany Quereilhac, fundadora de ASDRA hace 29 años, actual vocal y madre de Melina; Gustavo Martín, presidente de ASDRA, participante en grupos de contención y padre de Ma. Eugenia; y Raúl Quereilhac, fundador de ASDRA, ex presidente, actual tesorero y padre de Melina.

Con respecto a esta propuesta que se desarrollará con entrada libre y gratuita, cabe mencionar que muchos de los disertantes forman parte de una asociación de padres que no presta servicios profesionales, sino que tienen la experiencia que les brinda el camino recorrido junto a sus hijos y la lucha por la Inclusion social, educativa y laboral de las personas con discapacidad.