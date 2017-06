Federal: Desocupados interrumpieron temporalmente la Ruta 127

Los manifestantes, que estuvieron por alrededor de tres horas interrumpiendo temporalmente el tránsito sobre la ruta, en la intersección con la calle Cepeda. Demandan ser contratados por la empresa que la repara. Desde la firma informaron que ya hay trabajando una decena de operarios de Federal, y que en la próxima semana ingresarán otros cinco.

Unas 50 personas encendieron cubiertas sobre la calzada e interrumpieron el tránsito en ambos sentidos de circulación. Con la llegada de funcionarios de la Policía y de Gendarmería Nacional, los manifestantes aceptaron por momentos liberar el tránsito. A las 16, y luego de que se presentan los Defensores José Mandil y María del Carmen Molares, y confeccionaran un acta donde dejaron plasmado el motivo de su reclamo, los desocupados se retiraron a sus hogares.

La Fiscalía local fue informada de los acontecimientos, al igual que el Juzgado Federal de C. del Uruguay. Un equipo, con personal de Bomberos Voluntarios, terminó apagando las cubiertas que habían quedado encendidas.

Gabriel Andrini, uno de los que protestaba explicó las razones: “El inconveniente que tenemos en la ciudad de Federal es la gran cantidad de desocupados, y hay de 40 a 50 empleados que vinieron desde Paraná cuando tenemos la mitad del pueblo desocupado; y no nos podemos dar el lujo de que venga gente de afuera cuando tenemos a nuestros vecinos sin trabajo”.

“La empresa (Losi SA) les hacía hacer cola desde las 4 de la mañana para no tomar a ninguna persona. Hoy el tiempo de hablar se terminó, y aunque no queremos perjudicar a nadie, la medida que tenemos que tomar es esta, no nos queda otra”, sostuvo a Federal Al Día.

“Todos estos muchachos que están aquí tienen necesidad de trabajo, y la obra de la ruta no es solo la carpeta asfáltica, sino que incluye bacheo, limpieza, colocación de guardarais, ampliación de alcantarillas, y aquí hay albañiles, oficiales de albañiles, hay gente especializada. No estoy defendiendo a las personas que piden trabajo y no van, sino a muchos que conozco”; y agregó que este es solo el comienzo de la protesta, ya que si no reciben respuestas a las demandas volverán a interrumpir el tránsito este viernes.

“El problema es simplemente laboral, la empresa Losi trajo personal que está alquilando hoteles, y otros lugares, siendo que en Federal hay una desocupación notoria, y el problema es que no toman gente de Federal, toman de afuera”, sostuvo.