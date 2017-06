Joven federaense afirma que fue abandonada dentro del hospital San Jose

Daia, es la joven mujer quien apelo a las redes sociales para dar a conocer su sufrimiento estando internada en el hospital San José de la ciudad de Federación. En su cuenta personal de facebook, relato que desde el viernes pasado la habían dejado abandonada en una cama y sin pronóstico, hasta ayer martes que se supo cuál era su real dolencia. Finalmente, gracias a esa publicación recibió ayuda de los doctores Vera y Veliz, además de otras personas amigas.

Textual:

Desde el viernes pasado que siento esté dolor,tan pero tan feo horrible”YO VIVO DE MI TRABAJO ÓSEA DE LA VENTA DE COMIDAS”eso quiere decir que desde el viernes no tengo ni para el agua mineral y no me da vergüenza decírlo al contrario siempre fui muy humilde en fin, desde el viernes señores/as que me tienen tirada en una cama de hospital el viernes vi un médico que fue quien me interno si, es infección listo, viernes sábado dolor y más dolor llanto más llanto domingo de casualidad aparece un médico otra cara nueva pueden ser piedras, probemos con tal cosa, nuevamente dolor más dolor y dolor hoy Recién hoy martes llorando suplicando le pedí al doctor Vera doctor por favor con todo el dolor del mundo nunca jamás perdí mi respeto así ellos así y todo muriendo porque estoy muriendo de dolor, Le digo por favor Doctor por favor haga algo entonces el doctor responde enseguida me hizo una ecografía y si es una piedra y grande, gracias doctor pero ahora yo tengo miedo muchísimo miedo porque me siento muy muy débil porque me pasaron de medicamentos en medicamentos de médicos principiantes y si tienen que operarme de urgencia y yo sin fuerzas ni defensas de tanto dolor la verdad aparte de dolorida estoy decepcionada soy un ser humano no me podían haber hecho la ecografía el viernes??podían haberme evitado semejante sufrimiento y aun lo sigo sufriendo lamentablemente UN MONUMENTO ALAS ENFERMERAS A TODAS Y A CADA UNA DE ELLAS POBRECITAS SON MÉDICAS ENFERMERAS TODO TODO…LA VERDAD SIN PALABRAS Y COMO CIUDADANA FEDERAENSE POBRE Y SIN MUTUAL DECEPCIONADA MAL MUY MUY MAL,SOLO ME QUEDA DECIR DIOS MÍO NO ME ABANDONES DAME FUERZAS VALORA TODOS MIS BUENOS ACTOS Y CARIDADES VALORA VOS AL MENOS COMO AYUDÉ SIEMPRE YO A TODOS QUIÉNES NECESITARON ALGO DE MI EN TODOS LOS SENTIDOS Y HOY PARECE QUE SE OLVIDARON IGUALMENTE BENDÍCELOS ENORMEMENTE SEÑOR JESÚS Y DAME FUERZAS PARA SALIR DE ESTA Y VOLVER A TRABAJAR…

Gracias infinitas ala Doctora SONIA VELIZ que a pesar de su estado de salud se ofreció sin tener porque,se ofreció desinteresadamente a venir a verme y a ayudarme gracias doctora gracias por su buen acto de buena fe,Dios la bendiga enormemente y se recuperé pronto mil gracias también al grupo de Chicos que vinieron ofreciendo ayudarme de mil maneras a Facundo Pesoa y a sus acompañantes gracias por todo solo tengo palabras de agradecimiento gracias por su buen gesto ,gracias ami maestra que más quise Alejandra Melgar gracias por todo sinceramente y con una mano en el corazón gracias bendición para todos ustedes y gracias porque eso tambien quiere decir que valoran la persona que soy Dios los bendiga enormemente