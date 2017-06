Programa “Mi Casa”: más familias regularizan su situación dominial

El intendente Enrique Cresto encabezó una nueva entrega de Actas de Adjudicación y Escrituras de Terrenos a más de treinta familias de nuestra ciudad que accedieron a este beneficio a través del Programa de Regulación Dominial “Mi Casa” que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

“Cuando comenzamos la gestión nos encontramos con muchas familias que estaban viviendo en terrenos municipales que no estaban regularizados y al no tener las actas de adjudicación o títulos de propiedad, no podían acceder a los servicios” indicaba el Presidente Municipal, añadiendo que “recibimos pedidos masivos de regularización y gracias a la creación del Instituto de la Vivienda Municipal, hoy tenemos muchos barrios con la situación regularizada”.

Cresto señaló que cada vecino que accede al Programa “Mi Casa” paga por su terreno y con esos ingresos, desde la Municipalidad de Concordia se continúa trabajando para que otras familias puedan “obtener una respuesta por parte del Estado y tener presencia en todos los barrios de la ciudad”.

En materia de políticas de viviendas el intendente subrayó que desde el inicio de la gestión se viene trabajando conjuntamente con los Gobiernos Provincial y Nacional y “lo que se está haciendo en materia de regularización en Concordia se está tomando como ejemplo en otras Municipalidades del país”.

Por su parte el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay señaló que “no hay nada más lindo para quienes tenemos responsabilidades que cumplir con este compromiso que asumimos, que es lograr que todos aquellos que necesitan acceder a una vivienda puedan lograrlo de la mano del Estado” agregando que si bien quedan cosas por hacer en este sentido, “es un compromiso asumido por nuestro intendente, que cuenta con el apoyo de todos el Concejo Deliberante de ir solucionando la problemática habitacional de nuestra ciudad”.

Del acto formaron parte además la presidenta del Instituto de Tierras y Viviendas Municipal Marina Peñaloza; Marita Rodríguez, jefa del Departamento de Tierras, además de los concejales Alberto Armanazqui, Julia Sáenz, Iván Alalí, Alberto Zadoyko, Carolina Amiano, Carola Laner, Sebastián Cuberli y Magdalena Reta de Urquiza, entre otros funcionarios y familiares de los beneficiarios.