Alfonsín pasó por Victoria, se mostró con Gracia Jaroslavsky e instó a “radicalizar Cambiemos”

El dirigente radical participó en Victoria de los festejos por los 126 años de la UCR. Antes del acto brindó una conferencia junto a la precandidata Gracia Jaroslavsky y manifestó a APFDigital que “el radicalismo debe tener una posicion más activa y protagónica al momento de tomar las decisiones de las cuales dependen las condiciones de vida de la gente”.

Los apellidos Alfonsín y Jaroslavsky se volvieron a cruzar en un Comité. Es que Ricardo y Gracia, los hijos de los históricos dirigentes de los 80 fueron algunos de los protagonistas de un encuentro que tuvo lugar este miércoles por la noche en Victoria, ciudad donde vivió, desde la década del ’50, el “Chacho” Jaroslavsky.

El acto, enmarcado en la elebración por los 126 años de la UCR, tuvo lugar en el Comité Radical de Victoria, donde se realizó la presentación de tres libros de poesía de autores victorienses y luego el diputado nacional Ricardo Alfonsín brindó unas palabras a los militantes que se encontraban en el lugar.

Antes, Alfonsín dialogó con algunos medios en una conferencia de prensa en la que agradeció poder “volver al Comité de Victoria con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la UCR”.

En ese marco, resaltó la importancia de que se realicen primarias “para resolver las diferencias entre las distintas propuestas” y cuestionó que “en algunos distritos haya habido dificultades porque negaron la posibilidad de participar a quienes no habían sido benedecidos por el oficialismo de Cambiemos”. Y sostuvo: “Acá por lo visto no sucedió y me alegro por eso”.

Al reflexionar sobre qué se decide en la interna de Cambiemos, expresó: “Creo que cada uno de los hombres que quieran participar de la interna de Cambiemos tiene que reflexionar acerca de qué es lo que más necesita Cambiemos. Para mí necesita ser radicalizado”.

“Ahora es un poco asimétrico, habría que equilibrarlo y la UCR debería influir más hacia adentro, de manera constructiva y responsable. Creo que si el radicalismo participara más de la toma de decisiones muchos errores se hubiesen evitado”, señaló el Diputado nacional.

¿Cuáles son los mecanismos que hay que poner en marcha para radicalizar Cambiemos?, preguntó esta Agencia, a lo que Alfonsín respondió: “En primer lugar tenemos que tratar de que los hombres del radicalismo tengan un protagonismo mayor. Hay que radicalizar Cambiemos y esto quiere decir influir en las decisiones, no pedir más cargos, a mí nunca me habrán visto pedir un cargo”.

“Sí tenemos que empezar a influir en las decisiones porque somos un frente que reúne fuerzas que piensan distinto y, en este sentido, no es lo más responsable quedarse callado la boca o negar las diferencias frente a decisiones importantes”, apuntó.

Luego el dirigente radical enfatizó que “no se le puede echar la culpa al PRO” por el desequilibrio que hay entre la UCR y el partido de Macri a la hora de la toma de decisiones: “No le podemos pedir al PRO que haga por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos”, sostuvo, al tiempo que aseveró: “Los que lleguen tienen que ser concientes de la necesidad de radicalizar Cambiemos, lo cual quiere decir estar dispuesto a hacerse cargo de las diferencias y tratar de influir de manera responsable en las decisiones, porque de las decisiones dependen que se resuelvan o no los problemas de la gente”.

Luego se le consultó cómo avizora las PASO en Entre Ríos, donde la lista que encabeza Jaroslavsky es una de las dos propuestas electorales que le competirán a la que armó Rogelio Frigerio: “No sé mucho cómo vienen los tantos”, aclaró, pero enseguida hizo un guiño al decir que “hay que ver quiénes son los que están más convencidos de que es necesario que el radicalismo tenga una posicion más activa y protagónica al momento de tomar las decisiones de las cuales dependen las condiciones de vida de la gente”.

“Me parece que los radicales que piensan de esta manera sabrán distinguir quiénes van a desarrollar mejor esa tarea”, remarcó.

Finalmente, tras manifestar su rechazo a seguir profundizando la grieta hizo referencia al 2019 y expresó: “Si Cambiemos hace las cosas bien -para lo cual la UCR tiene que tener mayor incidencia en la decisiones- no va a volver Cristina (Kirchner), pero si Cambiemos no hace las cosas bien y no hay cierto cambio de rumbo en la gestion, pueden ganar Cristina”.

“Es difícil ser radical, pero vale la pena serlo”

Tras la conferencia de prensa, se realizó la presentación de una serie de libros de poesía y, si bien Alfonsín estaba en la mesa junto a los escritores, a priori aparecía como una misión difícil la de ensamblar su discurso a palabras como sauces, silencios, madre, siesta, caballos, etc.

Pero Alfonsin lo logró al tomar uno de los conceptos que atravesaba una poesía de las poesías: identidad. A partir de ahí, hizo un desarrollo de lo que significa la identidad partidaria: “La UCR tiene una identidad, no sólo somos una sigla y un sentimiento, y la mejor forma de homenajear a la UCR es ser fiel a esa identidad y a las ideas que le dieron origen”.

Tras afirmar que “lo central es la lucha por la dignidad del ser humano” y que para garantizarla se necesitan de otros dos elementos: libertad e igualdad, aseveró que “la dignidad no es algo personal” y se mostró contrario a la idea de despolitizar tal concepto.

Sobre el final parafraseó al expresidente Arturo Illia al decir que “es difícil ser radical, pero vale la pena serlo”.

Y por último criticó a algunos sectores del radicalismo al decir: “Algunos están trabajando para que ser radical sea fácil y si lo consiguen ya no valdrá la pena ser radical”. Instó por último a “hacer todo lo posible para que la identidad radical no sea sacrificada”.