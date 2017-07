Bahillo valoró la unidad lograda en el PJ de Gualeguaychú

El Partido Justicialista de Gualeguaychú fue sede de un encuentro entre dirigentes y militantes convocados para coordinar acciones de cara a las elecciones legislativas. El precandidato a diputado nacional por el Frente “Somos Entre Ríos”, Juan José Bahillo, estuvo presente junto a su compañera de lista Carolina Galliard y al presidente del PJ departamental, Esteban Martín Piaggio

“Nos enfocamos en el futuro. Estamos juntos, trabajando por el mismo objetivo”, remarcó Bahillo durante el encuentro al que asistieron cientos de compañeros y compañeras de todas las agrupaciones que conforman el Justicialismo de Gualeguaychú.

“Cuando hay un bien superior que cuidar, cuando hay algo más grande que construir, es necesario dejar las pequeñas diferencias y poner sobre la mesa lo que nos une”, enfatizó Bahillo y aseguró que “la unión del peronismo nos permitirá fortalecer una alternativa y lograr el triunfo para que nuestra provincia siga creciendo de la mano del gobernador Bordet”.

Por otra parte, el precandidato se refirió al contexto electoral y dijo: “Enfrente tenemos una opción política aprobada por la gente pero que, paradójicamente, representa un modelo que nos hunde en la deuda y la pobreza. Debemos ser más inteligentes y poder evolucionar a partir de corregir nuestros propios errores”.

“Valoro mucho lo que logramos. Sé que no ha sido fácil. El peronismo atraviesa una crisis que es producto de nuestros propios resbalones. Pero no tengo dudas de que vamos a salir fortalecidos. Porque no hay otro proyecto que el del peronismo que pueda gobernar pensando en el conjunto de los entrerrianos y de los argentinos” aseguró Bahillo.

“Somos Gualeguaychú. Somos dirigentes, militantes y vecinos que convivimos con las mismas personas, sus dificultades y sus esperanzas. Cada uno de nosotros ha hecho un recorrido que lo sitúa en un lugar y le permite ver una parte del todo. Si ponemos todas esas partes juntas, somos más fuertes y podemos ver y escuchar mejor lo que está pasando, lo que nuestros vecinos necesitan. Y expresarlos en el Congreso de la Nación como una misma voz”, concluyó el precandidato