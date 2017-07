Bahler sobre Allende: “Estamos viviendo en el far west, entre delincuentes con careta”

El diputado del Frente Renovador, Alejandro Bahler, explicó que fue el jefe del bloque oficialista, Juan José Bahillo, quien “no quiso tratar” el repudio a las amenazas de Allende contra el periodista de NOTICIAUNO, Martín Carboni.

Tras la publicación de NOTICIAUNO titulada “Urribarri y sus 33 diputados avalaron el accionar delictivo de Allende”, el diputado del Frente Renovador, Alejandro Bahler, afirmó que no es “diputado de Urribarri” y explicó lo sucedido este martes en la sesión de la Cámara baja, que no trató -después de un mes- los proyectos de la oposición que condenaban las amenazas del diputado del FPV y titular de UPCN, José Allende.

Por eso que Bahler dijo: “Hay diputados y diputados. No hay que generalizar. Habemos diputados que nunca entramos a Tribunales y hay diputados que están escondidos tras los fueros porque están procesados, imputados o sospechados. Y estamos los otros que nunca entramos a Tribunales. Entonces no es lo mismo un diputado procesado que el que nunca tuvo nada en su vida”.

El legislador massista relató que “en el día de ayer planteé por escrito, bajo el Expediente Nº 22.126, un proyecto de declaración con fundamentos para que se lea en la legislatura, por el que se repudia y condena las amenazas vertidas por el diputado provincial por el Frente para la Victoria y secretario general de UPCN, José Ángel Allende, contra el director del sitio web Noticiauno, Sr. Martín Carboni”.

“Vamos a Labor Parlamentaria, que es donde se reúnen todos los presidentes de bloques antes de la sesión, y cuando lo planteamos con el diputado (Sergio) Kneeteman, presidente del bloque de Cambiemos, no nos dieron la mayoría especial que necesitamos (dos tercios de los votos para tratar el tema en el recinto ese día). Nos dijeron “pasa a comisión”, comentó.

El tratamiento de las amenazas de Allende “lo negó Bahillo como jefe de la bancada oficialista y primer candidato a diputado (nacional por el PJ)”, apuntó.

“Hicieron lo mismo que con el proyecto que presenté para que se declare la emergencia alimentaria en Concordia. Se me rieron en la cara”, dijo.

Juan José Bahillo

“Bahillo decidió no poner el tema en la orden del día, y si no está en la orden del día, el tema no puede ser tratado”, explicó Bahler, quien recordó: “Cuando a mí me quisieron matar, ¿sabés a dónde terminaron los expedientes?. Nunca más se vio ningún expediente y hay tres condenados por la causa esa”.

“Estamos viviendo en el far west, estamos en el medio de delincuentes pero con careta. ¿Qué está pasando?”, se preguntó el legislador renovador.

Luego contó que en medio de la sesión, el diputado Allende “se acercó a su banca (la del diputado Bahler) y, señalándolo con el dedo índice, le dijo que quería demostrarle personalmente que él no había hecho ningún tipo de amenazas”. A lo que Bahler le respondió que “a él personalmente no tenía nada que demostrarle. Que el recinto era el lugar para tratar el tema”. Allende “pegó media vuelta y se fue, porque no quieren hablar del tema”, reiteró.

Finalmente, Bahler advirtió que en la Cámara de Diputados, las amenazas vertidas por uno de sus miembros contra un periodista “no pueden quedar así”.

Noticiauno para 7Paginas