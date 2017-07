Concordia: “Todos lindos” para el desfile del 9 de julio

En la tarde del jueves se efectuó una gran entrega de equipos deportivos y zapatillas a los chicos pertenecientes a los centros deportivos, recreativos, culturales y educativos de la Municipalidad de Concordia. Dicha indumentaria será usada en el desfile del 9 de julio el próximo domingo que promete superar las ediciones anteriores marcando la historia de nuestra ciudad.

El Secretario de Deportes Marcelo Cresto estuvo presente junto a su equipo de coordinadores y profesores de educación física donde pudo mencionar algunos puntos referentes al desfile y otros temas relacionados con el trabajo que se viene realizando en esta gestión en los últimos tiempos.

“Por el movimiento que se viene observando en estas últimas semanas de trabajo, yo creo que estamos a puertas, a días, horas de presenciar el mejor desfile del 9 de julio contando todo lo que ha hecho Calucho y todo lo que lleva Enrique. Hay movimientos en todas las áreas de la Municipalidad de Concordia. Nosotros desde deporte estamos acompañando con todo el grupo de profesores, con todo el equipo directo más cercano de la Secretaría de Deportes. Recién venimos de Gruta de Lourdes, de toda la zona sur donde se ve una transformación enorme.

Donde la historia indica que arrancó nuestra ciudad y siempre ha sido todo lo contrario, ha sido todo el tiempo postergado. Donde nació nuestro abuelo, donde nacieron nuestros padres, y la verdad que con el trabajo de Enrique a nivel nación se ha transformado todo lo que es esa zona. Nosotros estábamos presenciando veredas, asfalto, luminarias y falta llegar un montón de infraestructura pero todos los que estamos acá le estamos dando la parte humana. Desde los profesores que están con el programa de desarrollo deportivo, con la Liga Social de Futbol, a quien quiero mencionar y felicitar porque son idóneos, son referentes del barrio que con enorme vocación de servicio trabajan día a día para que sus chicos tengan una práctica , una actividad física, que en este caso es el futbol. A la Brigada Verde, a los talleres culturales.

Todos le damos el calor humano, todos los que estamos acá, a todo lo que se está haciendo en la zona sur y a todo el desarrollo en infraestructura que está tendiendo nuestra ciudad con la gestión de nuestro intendente. Pero esto para nosotros, los funcionarios, el ver disfrutar a los chicos, el ver disfrutar a sus padres son las mejores alegrías que tenemos al poder presenciarlo, de poder ver que se está disfrutando de un momento. Argumentó el funcionario resaltando el trabajo intenso que se viene realizando con el programa Hábitat desde el municipio.

“Yo creo que debe de ser el único desfile en la provincia de Entre Ríos que moviliza tanto, que no queda nadie por desfilar, que todas las instituciones quieren participar. Toda la ciudadanía, todos los vecinos de Concordia lo han hecho propio y se prestan a vivir el domingo el 9 de Julio y que nosotros lo tenemos que transmitir con esa intensidad a cada uno de los chicos que van a desfilar. Sean del programa, sean de la Brigada, sean los chicos que van a la primaria, que van a la secundaria, porque es un día muy especial para todos los argentinos y tenemos que empoderarnos de eso. Así que ojalá y el tiempo lo permita a realizar, que todo salga de la mejor manera y bueno, como lo dije al principio, que sea el mejor desfile del 9 de julio de todos los que se hayan desarrollado hasta la fecha. Muchas gracias.” Finalizó el Secretario de Deportes pasando la palabra al flamante Intendente Enrique Tomás Cresto.

“Como intendente me siento muy orgulloso del equipo de trabajo. Cada vez que salgo de Concordia y se habla del trabajo que se está haciendo, desde el Consejo Deliberante de la ciudad de Concordia que viene acompañando prácticamente todas las ordenanzas por unanimidad habiendo diferentes partidos políticos. Cuando hablo de política deportiva lo que hacemos en Concordia también es reconocido como una gran política deportiva que se realiza en la Secretaría que está a cargo Marcelo. En el área de desarrollo humano lo mismo. El trabajo que se viene haciendo en Desarrollo Humano y Salud. Lo mismo con los talleres barriales, lo mismo con toda la política de la niñez y en cada una de las áreas se viene trabajando y se viene transformando una realidad. Pero no solamente transformando una realidad en infraestructura, en obras que venimos consiguiendo sino que también en la forma de hacer política, y eso es lo que se ve de Concordia para afuera.” Argumentó.

“Porque nosotros ponemos toda la artillería en el 9 de julio? Primero porque es algo que nos han inculcado siempre. Mi padre que fue intendente 8 años de esta ciudad y el 9 de julio, el 25 de mayo , las fechas patrias eran también donde había que mostrar el trabajo que se venía realizando a toda la comunidad de Concordia. Pero porque la entrega de estos joggings? Porque la presencia de todos estos programas que se trabajan todo el año, en el cual agradezco también a Mayda que está al frente del Instituto Becario provincial y de este Educando en Movimiento que fue el que nos dio los joggings para que puedan desfilar el 9 de julio. Y lo importante es, aunque ustedes no lo crean, hay muchísima gente que no sabe lo que es un CDI, hay mucha gente que no sabe lo que es el Educando en Movimiento, no saben lo que son las Brigadas Verde, no saben lo que son los talleres barriales, no saben el trabajo deportivo que se hace en cada barrio.

Entonces, el 9 de julio que es un día en que va toda la comunidad, porque van los padres también a ver a sus hijos que desfilan en las distintas escuelas es el momento para mostrar no solamente la maquinaria municipal que se compró en el año sino también para mostrar este trabajo. Que se sepa que hay un trabajo, una política de estado para transformar la realidad de la ciudad de Concordia.

Que los chicos que no tienen la posibilidad de ir a un jardín privado puedan ir a un CDI, que los chicos que no tienen la posibilidad de pagarse una profesora particular cuando se atrasan en la escuela porque los padres no tienen la posibilidad está el Educando en Movimiento.

Los chicos que no tienen la posibilidad de pagar la cuota de un club deportivo también sepan que se está trabajando en todos los barrios y que todos los chicos puedan hacer deporte por más que los padres no puedan pagar la cuota de uno de los clubes conocidos en la ciudad de Concordia. Y así en cada una de las diferentes responsabilidades que tiene el gobierno, que hay un trabajo de inclusión importantísimo y que va redundar en el beneficio de la ciudad de Concordia porque yo estoy convencido de que todos estos chicos que están hoy en el Educando en Movimiento y en los diferentes talleres deportivos son chicos que nosotros les estamos marcando el camino para que tengan futuro, para que sean chicos de bien, para que sean chicos felices, para que tengan oportunidades igual que aquellos chicos que nacieron en aquella familia donde quizás los padres pueden hacerse cargo de todas estas responsabilidades.” Finalizó el intendente marcando el inicio de la entrega de los equipos deportivos a todos los presentes.