En Federacion son varios los dirigentes que no están con la lista de Bordet

El presidente de la Unidad Basica, comento que abrió las puertas del partido para que todas las líneas puedan utilizar esa sede. Pero Roberto “Chino” Buchanan, también dio a entender que hay algunos dirigentes que están resentidos con el comportamiento del gobernador Bordet, y que por eso ya manifestaron que van a sumar su apoyo a otras listas y en otros casos no participarán de las PASO.

En la nota radial brindada esta mañana a radio UNO y que luego edita 7Paginas, Roberto Buchanan, comento que previo a estos momentos se reunió con los demás integrantes de la Unidad Básica, “porque uno es una autoridad partidaria que ha sido elegido por el voto de los compañeros, y en realidad no todos están con la lista oficialista de Bordet”, grafico.

“Por eso que nosotros vamos a garantizar que el partido esté abierto para que puedan trabajar todas las listas o agrupaciones, y asi fue que arreglamos con los máximos referentes de las distintas líneas para que todos puedan utilizar nuestra casa partidaria”, indico “El Chino” Buchanan.

Luego, señalo que la idea fundamental es que una vez concluidas las PASO, todos trabajen para la lista ganadora, “porque hoy me parece muy valedera esa decisión de que los compañeros participen en libertad dentro del sector que prefieran”.

Sobre el escenario electoral que presenta hoy la ciudad de Federacion, donde el Justicialismo prácticamente se atomizo, Buchanan, considero que esto pasa “porque el militante está un poco cansado de las mentiras, y de tanto manoseo, por eso considero que esta elección será un termómetro para el gobernador, ya que los compañeros hoy tienen la posibilidad de plantearle en las urnas algunos errores que pudo haber tenido Gustavo Bordet”, apunto.

En ese sentido, 7Paginas hizo una consulta sobre donde jugaran algunos referentes federaenses del PJ y supo de otros que ya dieron a conocer en reuniones partidarias su posición para estas PASO, tal el caso de Carlos Miller, quien junto a su sector estaría apoyando la lista que encabeza Jorge Barreto, y el otro veterano dirigente Néstor Berterame, manifestó en la última reunión de la Unidad Básica que no opinaría dando a entender que esta vez no apoyaría la lista oficial del gobernador, y probablemente esto sea así porque tanto Miller como Berterame no fueron tenidos en cuenta para ningún cargo dentro de la estructura provincial, y después de algunas promesas de campaña.

Los que si confirmaron a este medio que apoyaran la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Juan José Bahilo, han sido, Ricardo Bravo, Daniel Benítez, Adolfo Rigoni, María Tinte, Marcelo y Claudio Lacuadra, entre otros.

En tanto que el ex concejal Andrés Messina, podría ser una de los referentes del Dr. Augusto Alasino en la ciudad jardín.

2019

Más adelante, Roberto Buchanan, sostuvo que lo que pase en esta elección legislativa no tiene nada que ver con las generales del 2019, “porque todos los Justicialistas de Federacion tenemos que entender que para tener alguna chance debemos estar todos unidos”, remarco.