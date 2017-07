Federacion: Kloster anuncio reductores y semáforos para la avenida Alem

El secretario de Obras y servicios públicos de la municipalidad, salió al cruce del reclamo de los vecinos que se quejan porque permanentemente los jóvenes hacen picadas de motos sobre la avenida Alem, diciendo que los reductores ya estaban pedidos y que se estudia la colocación de semáforos en esa arteria.

En una comunicación telefónica con radio UNO, y que edita 7Paginas, Osvaldo Kloster, comenzó hablando de la obra que se realizara en la avenida San Martin, entre Las Camelias y Las Rosas, cuando dijo que la misma era muy significativa para toda la ciudad, porque iba a comenzar a cambiar el aspecto del centro. “Ya que ahora tendrá rampas de accesibilidad, espacios acondicionado para paseos, más una variación de bancos muy modernos, y donde estará incluido, por supuesto, el arreglo de todas las veredas”, señalo, de esta obra que se realizará con fondos genuinos del municipio, donde los sobres de la licitación se van abrir el próximo 22 de julio.

Avenida Alem

Luego, el secretario de obras y servicios públicos, dijo que ya estaba en planes la colocación de reductores en esa avenida, “pero paso que estamos buscando los mejores precios para comprar reductores de fibrocemento, muy similares a los que están colocados en la zona de La Bianca en Concordia, los cuales son bastantes altos, y como pretendemos hacer una compra importante miramos un poco los valores, ya que los montos son algo elevados y costosos”, indico.

“También estamos estudiando la posibilidad de colocar semáforos, sobre todo en los cruces más principales como Alem y Las Hortensias, otro en 25 de marzo, y también en Las Violetas, entonces más los reductores se reduciría bastante la velocidad y se evitarían muchos accidentes como hay actualmente”, opino.

Reclamo opositor

En cuanto al pedido de audiencia formulado por el bloque de concejales Justicialistas, y el cual fue manifestado por la edil Maria Tinte, también en este medio cuando dijo que son numerosos los proyectos de resolución que se han presentado y aprobados, pero que después no se llevan a la práctica, Kloster, respondió que “en los últimos tiempos, no nos hemos cruzado porque estamos abocados a todo el movimiento de suelo que se está haciendo en los nuevos barrios, y la reparación de la calle Pedro Nicolás Páez, más la limpieza de la rotonda de acceso a la ciudad, pero abra que coordinar los horarios, porque yo soy una persona que ando mucho tiempo afuera de mi oficina, asi que no hay nada particular con los concejales y cuando ellos lo dispongan nos podemos reunir”, aseguro.