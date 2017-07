Federación: Tiene Cáncer y dice que sus hijas lo tiraron a la calle

Eduardo Araujo, es un vecino de la ciudad de Federación, quien esta mañana visito los estudios de FM UNO para entregar una carta abierta a la comunidad de Federación. Asegura que entre una de sus hijas y otras personas le armaron una causa por violencia familiar, y que por esta denuncia fue excluido de su casa. También afirma que desde el juzgado en lo Civil no tienen en cuenta su pedido para retornar a su propio hogar. Además, comento que por esta situación ha postergado dos intervenciones quirúrgicas por un Cáncer que padece.

Textual: “Tomo la decisión de escribir esta carta y dirigirme a la comunidad de Federación porque estoy sufriendo una injusticia que está destruyendo mi vida y me encuentro a la espera de que el juzgado Civil de Federación resuelva la misma.

Antes que nada quiero aclarar que soy una persona discapacitada y enferma, mis ingresos económicos son bajísimos, no me alcanzan ni para un alquiler, padezco Cáncer y estoy próximo a una cirugía.

El problema surge por una denuncia de violencia familiar que hace una de mis hijas, por lo que el juez de Federación me expulso de mi vivienda, me prohibió acercarme a 200 metros, me fijo una cuota alimentaria en favor de algunos de mis hijos, y otras medidas más.

Luego de que el juez dicto las medidas, junto a mi abogado hice presentaciones para que el juez escuche mi defensa, porque los hechos denunciados son falsos y la denuncia solo apunta a expulsarme de mi hogar, pero también le deje en claro la gravísima situación de salud que padezco.

Hasta el momento van pasando meses sin que el juzgado resuelva mis planteos, sin que den lugar a toda la prueba que le presente y que demuestra la falsedad de la denuncia, lo que hicieron fue aplicarme estas medidas con solo los dichos de la denunciante.

El 21 de abril del 2017 presente un recurso de apelación solicitando el levantamiento de las medidas, hasta el momento no lo resolvieron, y el juzgado se limita a demorar todo sin darme respuesta, dejándome en la calle.

Actualmente estoy viviendo en una casilla de madera que vecinos de Federación me facilitaron, pero me pidieron que me busque otro lugar, me encuentro abandonado a la suerte, no me queda otra que ir a la calle y por razones de salud no puedo vivir a la intemperie ya que corro riesgo de vida.

Por estas cuestiones voy postergando dos veces la cirugía que me tengo que realizar en la ciudad de Concordia, porque no puedo realizar el post operatorio en la calle, me encuentro próximo a una cirugía y no se escuchan mis defensas ni mis planteos en el juzgado Civil de Federacion, parece que no quieren entender de que la denuncia es falsa y que estoy viviendo una situación angustiante en total desamparo.

Para terminar, quiero pedirle públicamente al juez Civil de Federacion que resuelva esta injusticia, que me permita volver a mi hogar, que tenga en cuenta mi situación personal, mi estado de salud, la necesidad de operarme con urgencia y la desesperación que padezco donde está en juego mi vida, las circunstancias me están obligando a optar entre salvar mi vida o seguir cumpliendo con las medidas injustas que se han dictado en mi contra debido a que no tengo otro lugar donde refugiarme si no es mi unica vivienda de toda la vida.