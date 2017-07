Hospital de Federación, donde incorporan abogadas y echan enfermeros

La semana anterior 7Paginas, informo sobre la situación que padeció una enfermera a la que acusaron por el faltante de unas sábanas, y ahora se supo que el director del hospital San José, de la ciudad de Federación dejo sin trabajo a otro asistente de enfermeria. Esto sucede en un nosocomio donde habría crecido más la planta de personal administrativo sobre aquellos que se ocupan de la salud de la población. “Me echaron porque no tienen más presupuesto”, dijo Rubén Zapata. Cabe recordar que esta gestión incorporo los servicios de la abogada Delfina Geist, y hace muy poco tiempo atrás dio trabajo, como administrativo, a la pareja de la abogada Silvana Monzón, quien también trabaja en ese hospital.

La victima en este caso es el asistente de enfermeria Rubén Zapata, quien cumplía tareas de camillero, pero a la vez por su condición de ser una persona conocedora del trabajo de enfermeria, hacía las veces de auxiliar de enfermeria, y otras tareas, el que comento a este medio que su labor dentro del hospital San José; primero lo hacía como contratado y que después lo obligaron a que se inscriba como monotributista.

“Veníamos trabajando bien y ayer (por el día viernes), desde personal me llaman para decirme que por orden del Dr. Luis Álvarez, no tenía más trabajo”.

“La excusa fue que no tenían mas presupuesto, y sin embargo siguen tomando gente que trajo de las colonias y familiares de él”, se quejó, Zapata.

Más adelante, el ahora desocupado, recordó que el año pasado cuando se inició la gestión del Dr. Alvares, “me prometió que cuando haya una vacante me iba a dejar en planta, y sin embargo me termina echando, cuando trajo a un muchacho de la colonia para la farmacia y el caso de Enzo Rondonoti, que es empleado del IOSPER, y también le dio trabajo en el hospital; además puso un contador nuevo y una secretaria, y a la Delfina Geist en otro cargo, así puedo seguir contando”, apunto.

“Me dicen que no hay presupuesto para mí que soy entendido en la parte de enfermeria, cuando a los administrativos no los tocan, mientras que se la pasan tomando mate cuando somos nosotros los enfermeros que atendemos a los pacientes-añadiendo- yo nunca falte y nada para que me dejen afuera; al contrario trabaje horas de más, o hacia doble turno por el mismo sueldo”, remarco.

Finalmente, Rubén Zapata, aclaro que él si bien es auxiliar de los enfermeros, figuraba como camillero, “porque cuando ingrese no había, pero en definitiva era el asistente de enfermería y si era necesario cubría la farmacia, es decir que hacia mil cosas ahí adentro, y por eso que ahora los médicos y todo el personal de enfermería están muy enojados y van hacer circular una nota para que todos la firmen, así que el lunes se va armar la rosca porque están todos muy enojados, no solo por este tema, ya que hay un malestar generalizado, porque la gente está con miedo; tienen miedo hasta de respirar ahí adentro”, señalo.