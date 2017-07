María Tinte: “Están esperando que ocurra una desgracia para colocar los reductores de velocidad”

Fue lo que expreso la edil del Justicialismo de la ciudad de Federacion, después que se hiciera público que cuatro menores fueron detenidos cuando hacían picadas en el acceso a la ciudad Jardín (foto). La Dra. María Ester Tinte, le aseguro a 7Paginas, que dentro del casco urbano, todos los días ocurre lo mismo, “los vecinos nos plantean que pongamos los reductores de velocidad, cuando el concejo Deliberante ya aprobó una ordenanza”, puntualizó.

“Por este tema hemos ido hablar con Osvaldo Kloster, y no hemos tenido respuestas al respecto”, comento la Dra. Maria Tinte, en alusion al proyecto de ordenanza para colocar reductores de velocidad en la avenida Alem, “así que seguramente cuando ocurra una desgracia, seguramente que ahí pondrán los reductores de velocidad”, se quejo

Luego la edil del PJ, opino que esa medida no es una solución de fondo, pero igual considero que con los reductores, “podemos mermar esta problemática, sobre todo porque los vecinos a menudo nos piden que avancemos con este tema, siendo que ya hay una ordenanza que está vigente”, remarco.

Para después acotar: “hace dos meses volvimos a presentar el pedido de reunión con el Secretario de Obras públicas Osvaldo Kloster, y hasta ahora no hemos tenido una contestación-agregando- que en dicha reunión nosotros le queremos plantear todos los proyectos que hemos presentado y que se han aprobado, pero que a la final no se llevan a cabo o no se han cumplido”, cuestiono.

Y remato, “tampoco es necesario que se haga una ordenanza para colocar los reductores de velocidad, ya que el poder Ejecutivo tiene la facultad de hacerlo cuando lo crea inconveniente, así que esto preocupa porque tampoco ellos están viendo la problemática”, cerro.