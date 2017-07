Mejor amiga de Chajari: La Dra. Zambón compartió el reconocimiento “con todos los pediatras”

Lo expresó en una charla mantenida en la Radio Pública de Chajarí. “Yo comparto el premio con ellos, con los que están y con los que no están, porque acá hubo gente que marcó época”, dijo.

Al comienzo de la nota radial la Dra. Zambón manifestó que esta elección como Amiga de la ciudad “es como una caricia, un mimo. A mí me pasaron los casi 40 años de profesión así como un flash por delante, por esto, porque es como que uno sino no se sienta a pensar, pero fue una cosa muy hermosa” expresó.

“Yo creo que cuando uno está grande uno está un poco a veces necesitando estas cositas. Fue muy hermoso, muy lindo, uno está grande, medio sensiblón, y la verdad que sí, uno se llora todo” señaló la Pediatra dando cuenta de la emoción que sintió ante este reconocimiento. Refiriéndose a los vecinos que la eligieron con su voto “Vos decís pucha, como hago para ir a hacerle a uno por uno un agradecimiento, no podés, y encima yo no uso las redes, o casi no las uso, de vez en cuando”.

En cuanto a las razones de su elección, la médica dilucidó que este reconocimiento es “por la profesión por supuesto que es donde uno apuntó. Yo digo que esto debe estar compartido con todos los pediatras, porque esto es la pediatría, la pediatría te acerca mucho, te acerca al dolor, te acerca a la enfermedad social, te acerca a toda la intimidad de una mamá o de una familia, de un barrio de todo un ecosistema donde el emergente es el nenito”.

Por esta razón la Pediatra enfatizó que a este reconocimiento como Mejor Amiga de la Ciudad lo compartirá entre todos los colegas. “Ellos no lo saben que yo comparto el premio con ellos, con los que están y con los que no están, porque acá hubo gente que marcó época: Dr. Zimberoff, Hugo Mansilla, Roxana Racedo, mis colegas que ya no están, tres nombres grandes de la pediatría de Chajarí”, reconoció.

Médicos que desarrollaron su profesión “cuando Chajarí no era lo que es hoy, cuando el horario para nosotros no existía, cuando el poner número de pacientes que voy a atender tantos pacientes no existía, cuando uno entraba al hospital a tal hora pero no sabíamos a qué hora salíamos, cuando la guardia era lo cotidiano, lo corriente, y el levantarse de noche y atender, o sea hacer guardia en tu casa en forma activa. Hoy en día todo cambió y toda esa pediatría creo que se lleva el premio en mi nombre, me tocó la posta pero de alguna manera lo comparto”, manifestó.

Otra cosa que rescató es el mantenerse humilde, mantener el espíritu de barrio ante todo. “El título es un título universitario es haber llegado a una instancia superior en lo intelectual, pero la persona o es o no es” haciendo alusión a mantener la esencia como persona.

En cuanto a los chicos que ha venido atendiendo dijo que son muchas generaciones “mis pacientes primarios son papás y algunos ya son abuelos”. Ella llegó a Chajarí en el 85, 86 (antes había trabajado en Rosario). “Los colegas en aquella época eran muy pocos y siempre recuerdo las sabias palabras del Dr. Riffel que me dijo, yo venía con una mano atrás y otra adelante y una hija de la mano, “polaquita el sol sale para todos, hay que saber aprovecharlo” recordó.

En otra parte de la nota la Dra. Zambón volvió a manifestarse “más que agradecida públicamente a todo el mundo a todo el que se tomó el tiempo para aportar su votito su aceptación”, dando cuenta también que “obviamente que hay muchísimas más personas, muchísima gente que tiene el mérito de poder acceder a este reconocimiento haciendo alusión sobre todo a otra de las postuladas la enfermera Matilde Percara “una excelente compañera de trabajo, una divina”.

Elección de Mejor amiga de la Ciudad

La consulta finalizó el pasado martes 20 de junio y el nombre de esta reconocida médica pediatra local se destacó por sobre otras personas que fueron postuladas.

Graciela Zambón es oriunda de nuestra ciudad y, según se percibe por los comentarios realizados por quienes la han postulado, es una profesional muy querida por sus pacientes. Dentro de las características que los vecinos que se sumaron a esta iniciativa reflejan de la médica, se destacan que es humilde, que trabaja con amor y dedicación, que tiene mucho corazón y que ama lo que hace. Asimismo, muchos de los votantes coinciden en que es una mujer caritativa, que siempre está dispuesta a escuchar y que es la segunda mamá de muchos niños chajarienses. Estas, entre otras cualidades, han llevado a Graciela a ser la más votada como Mejor Amiga de Chajarí para este 2017.

Cabe mencionar que la votación se realizó a través de la fanpage del Gobierno de Chajarí como así, también, desde la del Intendente Pedro Galimberti. Además de quien se llevó la mayoría de las postulaciones, otros vecinos, también, han sido renombrados en más de una oportunidad. Tal es el caso de la enfermera Matilde Percara, del Presidente Municipal Pedro Galimberti, del diarero Sirtori, de Juan Domingo, del historiador y docente César Varini y del chipacero Leo Acevedo Miño, entre otros.

Esta elección del Mejor Amigo se enmarca en lo que será la semana de la amistad. En este sentido, desde el Gobierno de la ciudad, se quiere realizar un reconocimiento a aquella persona de Chajarí que por sus cualidades y su contribución a la comunidad merezca ser destacada como “El amigo de la ciudad”.

Al igual que el año pasado, la Semana de la amistad se celebrará con distintas actividades y, en este 2017, contará con el cierre el domingo 23 de julio en cancha de club Santa Rosa, que tendrá como show principal a Los Auténticos Decadentes. Este festival popular tiene una entrada general de $100 y la totalidad de lo recaudado de la venta de esas entradas, como así también de algunos servicios, irá en beneficio de diferentes instituciones locales.