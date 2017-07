Para Enrique Cresto la difamación los favorece “porque después reventamos las urnas”

El intendente de la ciudad de Concordia, habló así después que algunos medios provinciales y nacionales le dieran espacio a un video porno, donde intentan involucrar a la figura de su hermana Mayda, después que se anunciara que es candidata a Diputada Nacional. En tanto su padre Juan Carlos, se lamentó que hayan algunos actores de la política con mentes putrefactas.

Luego de que Enrique Cresto, utilizara su cuenta personal de facebook, para referirse al ataque que recibió su hermana en las redes sociales, cuando se intentó involucrarla con un vidro de porno, el intendente de la ciudad de Concordia, le contó a 7Paginas, que desde el momento que se supo de su candidatura a diputada Nacional, “yo le advertí que la iban a empezar a difamar, como pasa siempre cuando uno está decidido a transformar la realidad, y sobre todo cuando uno se mueve con transparencia y vocación es cuando más te atacan”, indicó.

Y sostuvo que “hay una gran resistencia a que la política cambie para bien, por eso que siempre pongo como ejemplo lo que me paso a mí, cuando me han difamado y sin embargo después en las elecciones reventamos las urnas, por eso que le dije a Mayda, que se quede tranquila, porque cada vez que ese video se compartió es un voto más a favor de ella, ya que la gente está en contra de estas maniobras, y además esto es un acto de violencia de género, contra una mujer que está en ese video”, apuntó.

Luego, el jefe comunal, comentó que en un primer momento fue muy fuerte la situación que vivió Mayda, pero que después sintió el acompañamiento de su entorno familiar, “sobre todo de mi padre quien después le escribió una carta contándole la historia de mi abuelo, que tuvo el reconocimiento sudamericano como un líder del desarrollo cuando gobernó la provincia donde lo único que se escucha es palabras de admiración y buenas opiniones del gobierno de Enrique Tomas Cresto, y sin embargo lo acusaron de todo y hasta incluso fue preso injustamente, así que lo de Mayda, no es nada y tiene que acostumbrarse que la política es ésto, en ese sentido”, definió.

La respuesta de “Calucho” Cresto

También, el padre de Mayda y Enrique Cresto, opinó al respecto cuando mencionó la carta abierta que hizo “cuando destaqué los ataques que ha sufrido mi familia en los últimos 50 o 60 años, con mi abuelo que vino de Italia y puso una empresa y luego mi padre en carretera La Cruz, así que hemos tenido una conducta empresarial y política ejemplar, pero hay un dicho que dice que es triste no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tiene, no tiene talento que lo envidien, bienes que le codicien, honor que le murmuren, entonces siempre hay gente que es cobarde, porque hacer estas cosas son de cobardía, pero no nos preocupa la calumnia y la injuria ya que estamos acostumbrados y así lo dice toda la historia de mi familia-agregando- si nos preocupa que haya mentes tan putrefactas”, remató.

Internas del PJ

En otro orden de cosas, el Dr. Cresto, se refirió a lo que paso el pasado lunes en la sede departamental del Justicialismo de Concordia, cuando se invitó a todas las listas que participan de estas internas a una reunión con los militantes, cuando dijo “yo tengo una manera de hacer política y ojala que muchos la pudieran desarrollar, que es la forma como la estamos haciendo en Concordia, donde más allá de la transparencia, se busca permanentemente la participación y el consenso-añadiendo- que si llegan obras a nuestras ciudad es porque ven que acá hay consenso”, destacó.

Después y en la misma dirección, anticipo que “en esta campaña vamos a trabajar de la misma manera, y el municipio lo hará institucionalmente, así que aquí puede venir un militante del PRO y decir que en tal barrio hay una cloaca reventada y nosotros iremos a solucionar ese problema, es decir sin importar cuál es el nexo para llegar a la solución”, señaló.