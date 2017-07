Primer empleo: el municipio articula para generar más oportunidades

La Agencia de Empleo de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Concordia, lleva adelante un trabajo de capacitación de jóvenes para que puedan ingresar al mundo laboral. Articulando programas nacionales, capacitaciones específicas y la relación con comercios locales, se generan oportunidades reales de trabajo y más oportunidades para todos. En los últimos meses, son varios los jóvenes que accedieron a su primer empleo formal.

Desde hace varios años está en marcha el Programa “Entrenamiento Laboral” del Ministerio de Empleo de la Nación, y muchos jóvenes son beneficiarios de distintos programas nacionales. “Estos programas tienen distintos requerimientos, que los jóvenes puedan terminar sus estudios o que realicen pasantías laborales, de cuatro a seis meses, para adquirir experiencia. Nosotros recorremos la ciudad para contactar a empleadores donde los postulantes puedan realizar las pasantías”, precisa Griselda Jachú, directora de la Agencia de Empleo y Capacitación Laboral del municipio.

Pero el trabajo no termina allí. Los beneficiarios de estos programas reciben capacitaciones específicas y las empresas reciben asesoramiento con el objetivo de que además de las pasantías, se puedan generar oportunidades laborales reales. Rita Duarte, relacionista de empresas del área de Empleo del municipio, comenta que “al emplear a un jóven de estos programas, la empresa accede a ayuda para el pago de las contribuciones patronales. Entonces es un beneficio mutuo, que beneficia al empleador y también a los jóvenes que acceden a su primer trabajo formal. En este contexto es muy importante”, resaltó.

Es así, que en los últimos meses, distintos jóvenes han ingresado al mercado laboral con todos los beneficios de las leyes. “Es un trabajo permanente, que el intendente Enrique Cresto respalda y contamos con todo su apoyo para realizarlo, porque para las empresas a veces no es tan fácil contratar empleados, aunque lo necesiten. Y al estar estos jóvenes capacitados, y contarse con estos programas del Ministerio de Empleo de la Nación, se articula para que todos tengan su oportunidad”, agregó Jachú.

“Una gran oportunidad”

“Esto beneficia a los empresarios, y a los chicos les permite ganar experiencia, porque salen con una certificación que los avala para insertarse en un empleo”, comenta respecto a este programa el comerciante Walter Kleiman. “Es una gran oportunidad”, calificó Antonella, joven que se encuentra trabajando en el comercio “Burbujas”.

Maximiliano se encuentra realizando una pasantía en el local de comidas rápidas Sanduba. “Tuve malas experiencias laborales, entonces decidí hacer las cosas bien”, reflexiona el muchacho. “Fui a la oficina de empleo de la Municipalidad y empecé a capacitarme”, cuenta. Ahora se encuentra realizando esta pasantía para concluir su formación. “Me encanta y me está yendo muy bien”, se entusiasma.

Karen, otra joven participante del programa, reconoce que “necesitaba tener experiencia laboral, que es lo que todos piden y cuando es tu primer trabajo no tenés”. Ella es pasante en el local “Hora de Ensueño”, donde “me están enseñando y estoy aprendiendo mucho de lo que es la atención y la venta al público. Es una cuestión de actitud”, afirma.

El caso de Maite, que no es el único del programa, es un claro ejemplo del máximo objetivo por el que se trabaja desde el municipio. “Antes de esto no tenía un trabajo fijo”, entonces se inscribió en estos programas, se capacitó y comenzó a realizar una pasantía en la panadería El Principito. Al finalizar su pasantía ingresó a la empresa como personal de la misma, “la gente de la oficina de empleo de la Municipalidad me ayudó mucho, están todo el tiempo ayudándonos, hoy tengo un trabajo fijo en este lugar”, cuenta con una sonrisa la joven.