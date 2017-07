Un video muestra cómo se mal-comportan los motociclistas de Federacion

Después que 7Paginas, publicara un video donde muestra el procedimiento del personal policial y los inspectores municipales intentando detener a un motociclista que violentamente ataco a los uniformados, se desato una polémica en las redes sociales. Algunos criticaron los procedimientos y otros dieron muestras de apoyo a estos operativos. En tanto que el jefe departamental Nelson Vega, dijo que los mismos van más allá de un control vehicular, y reconoció que es una tarea difícil pero que era necesaria para garantizar la seguridad de toda una poblacion.

En el mismo momento que el comisario mayor Nelson Vega, brindaba una nota radial a FM UNO, llegaba a la redacción de 7Paginas, un video donde se ve claramente el comportamiento de un grupo de motociclistas, en domingo por la tarde en la ruta de acceso a la ciudad jardín. Cabe mencionar que días atrás la policía detuvo a cuatro menores de 12, 13, 15 y 16 años haciendo picadas en esa misma ruta.

En cuanto a los procedimientos que se están realizando periódicamente en las ciudades de Chajari y Federacion, el jefe de policía departamental, dijo que los mismos responden a lo que pide la gente cuando exigen mayor seguridad, y que para nada se trata de lo que comúnmente se dice como mano dura, “pero acá debemos tener tolerancia cero con los infractores y con los delincuentes-añadiendo- que los trabajos preventivos en distintos puntos de la ciudad no es buscar motos, ya que el operativo policial es mucho más amplio de lo que piensa la gente, porque a nosotros como policías nos permite identificar a las personas que no son de la ciudad y hasta incluso la posibilidad de dar con vehículos que tienen pedido de captura, o conductores ebrios y eso ayuda a cuidar mejor a nuestro pueblo”, sostuvo.

“Si la gente circula en regla nadie los va a molestar, solo les pedimos unos minutos y luego podrá continuar, pero vemos situaciones que son incomprensibles, con madres o padres sin casco llevando sus hijos menores de edad en las motocicletas, o jóvenes y adolescentes en picadas o con escapes modificados, así que todas estas situaciones también atiende la policía cuando el vecino reclama”, grafico.

Video polémico

Sobre el material publicado por 7Paginas, donde el personal policial forcejea con un motociclista que intentó agredir a los uniformados, Vega, se lamentó que quien grabo el mismo no lo hiciera desde el inicio “cuando el motociclista provoca la agresión al personal que estaba trabajando, pero igual nos queda la tranquilidad los numerosos llamados que hemos recibido de la gente apoyando estos operativos-agregando- que de esto no estaríamos hablando si el motociclista no se alteraba y si dejaba que el personal cumpla con su trabajo”, opino.

Finalmente, Nelson Vega, manifestó su total respaldo al personal que está trabajando en la vía pública “siempre que cumplan con su deber, sin ningún tipo de abuso y excesos, ya que están trabajando por la comunidad de Federacion, y a eso la gente lo reconoce”, concluyo.