Vergonzoso: Municipales de Concordia sin titulo

Se trata de un grupo importante de empleados municipales de la ciudad de Concordia, a quienes desde el año 2015 les adeudan el título del nivel secundario. Según supo 7Paginas, estos agentes municipales se estarían perdiendo de cobrar unos mil quinientos pesos por mes.

Una mujer que prefirió no dar su nombres para evitar inconvenientes con la Departamental de escuelas, le dijo a este medio que no puede pasar a planta permanente porque aún no le han entregado su título que culmino sus estudios de nivel secundario. “Lo estoy reclamando desde el 2015 y en la Departamental me dicen que no tienen personal y otras escusas, pero lo real es que no me llega el título”, se quejó.

Pero a su vez, esta empleada municipal de la ciudad de Concordia, comento saber de varios casos más que están en su misma situación, “porque además de no pasar a planta, nos perdemos de cobrar unos mil quinientos pesos que nos paga el municipio por tener el secundario aprobado”, explico.

Además, conto que hay otros casos que hasta han dejado de concurrir al nivel terciario, porque sin el título solo los esperan hasta el mes de julio.