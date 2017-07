Video: Carbó advirtió que tiene filmadas las amenazas del “virrey Frigerio”

El precandidato a diputado nacional de Cambiemos en una de las listas opositoras al ministro del Interior Rogelio Frigerio, relató cómo lo amenazaron para bajarse de las PASO. Video

El precandidato a diputado nacional de Cambiemos por el espacio “Ayudanos a cambiar”, Alejandro Carbó, aseguró que el día de la inscripción de las listas “fue amenazado de parte” del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a través de uno de sus secretarios.

NOTICIAUNO publicó unos días después del cierre de listas, un audio que se filtró y que revela el modus operandi de Cambiemos para cerrar listas únicas sin PASO en el interior del país (ver acá), similar al denunciado por Carbó.

En conferencia de prensa, el abogado paranaense relató el episodio y advirtió que analizan denunciarlo en la Justicia Electoral porque tienen el video que respalda sus afirmaciones.

“Fui amenazado de parte del ministro del Interior por el secretario Paulo del Valle”, afirmó Carbó. En este sentido, comentó que el apriete lo recibió el día de la inscripción de listas y que, entonces, delante de la Junta Electoral de Cambiemos, en la casa partidaria de la UCR en Paraná, Del Valle le exigió que decline la lista.

“Voy a hablar con él y me amenaza con que en los municipios en donde trabajo no van a tener nada de los planes nacionales y que yo me quedaba sin trabajo”, recordó Carbó en diálogo con Babel.

En el lugar, según relató Carbó, hizo la denuncia ante los presentes de lo que había sucedido. “Del Valle se identificó y afirmó que era secretario privado del ministro Frigerio”, destacó.

“Esto demuestra que hay un poder absoluto de alguien que cree que es el virrey de Entre Ríos y que puede hacer lo que quiere”, disparó Carbó con la mirada puesta en el ministro de Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio.

Desde “Ayudanos a cambiar” no descartaron presentarse ante la justicia electoral para denunciar lo ocurrido ya que para ello, aseguró Carbó, cuentan con videos de lo sucedido. “Eso está guardado para el momento”, comentó.

Noticiauno para 7Paginas