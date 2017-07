“Yo acompaño la lista de Gracia Jaroslavsky”, afirmó Kisser

Lo dijo el senador radical por el departamento Paraná, Raymundo Kisser. Criticó que la lista que encabeza Atilio Benedetti “haya venido armada desde la Casa Rosada”

Raymundo Kisser es abogado y actualmente representa a Paraná en la Cámara Alta provincial. El hombre de Cambiemos fue noticia la última semana: presentó formalmente una denuncia contra el ex gobernador Sergio Urribarri, por su parador instalado en 2015 en playa La Perla de Mar del Plata.

Pero también acepta hablar de política, en un año marcado por las elecciones de medio término. ¿Usted, como parte de Cambiemos, acompaña a la lista oficialista encabezada por Benedetti? empezó a formularse la pregunta cuando el paranaense interrumpió: “Primero lo corrijo: yo acompaño la lista de Gracia Jaroslavsky. Yo apoyo pero no fui el armador, ni nada por el estilo”, respondió.

“Nos entusiasmó la incorporación del GEN en esta lista y a la Coalición Cívica. Lógicamente con figuras nuevas y que se haya armado la lista en Entre Ríos”, resaltó y ratificó el rumbo de lo dicho con una frase más: “Una lista como nos gusta a los entrerrianos al hacer nuestro propio armado, pero bueno dejemos eso de lado que son cuestiones anecdóticas”.

No lo son. Ratificó un rumbo al que eligieron seguir los radicales y militantes de otros espacios que quedaron descontentos con el armado de la nómina del oficialismo de Cambiemos en Entre Ríos. Él no es un militante más, es el hombre más fuerte de Cambiemos en el Senado entrerriano, ocupando un escaño por la ciudad con más peso político por el número de electores que es Paraná (gobernada por Sergio Varisco, de Cambiemos).

Usted lo insinuó. ¿La lista que encabeza Benedetti no fue armada en Entre Ríos?

“Y mire. Es público y notorio. Cualquier entrerriano sabe que esa lista vino armada desde la Casa Rosada. Lo respeto pero no comparto esa forma de armar la lista, pero lo han decidido así y lo han negociado en ese ámbito”, sostuvo Kisser.

Además, en diálogo con el programa “Club de Amigos” (sábados de 8 a 10) de www.oidmortalesradio.com.ar, afirmó: “Me hubiera gustado que esa misma negociación la hubiéramos hecho en la provincia de Entre Ríos. Yo pertenezco a Cambiemos, pertenezco a un país federal pero yo quiero que lo federal también se respete en lo político y cada provincia tiene que tener su autonomía para elegir sus candidatos, a quiénes lo van a representar en el Congreso de la Nación”.

Para cerrar sus cuestionamientos, referenció el armado de hoy con el pasado reciente del país, el mismo que tanto condenan desde la coalición que él integra. “Esto lo digo con mucho respeto porque yo he criticado mucho al cristinismo y no quiero que estas mismas prácticas se me instalen en Cambiemos”.

Por qué votar a la hija de Chacho

“En primera esta lista la armamos en Entre Ríos, como ya le dije. Es un buen argumento, es válido”, insistió. Luego enumeró virtudes de la precandidata, oriunda de Victoria. Dijo que es una de las pocas mujeres que encabeza una lista (en rigor sugirió que era la única, aunque también está Nadia Gisel Burgos de la lista N°187 “Izquierda al frente”) y que “tiene una buena trayectoria dentro del radicalismo: ha sido concejal, intendente y legisladora”.

Habló de algo más. De lo que calificó como “vivir de la teta del Estado”: “supo dar un paso al costado cuando otros siguen prendidos, vamos a decirlo para que lo entiende la audiencia, prendidos de la teta del Gobierno. Ella terminó su gestión y se fue a su casa. Creo que es lo que corresponde para una persona de bien. No vivir del Estado”.

“Creo que tenemos que renovar, por eso el nombre Renovación, dentro de nuestra propias estructuras partidarias con nombres distintos. No podemos tener nombres que se repiten a través de la historia en el partido y no solo eso sino en la política. La periodicidad en los mandatos también hace a la República”, aseguró.

En tanto para finalizar según publicó El Entre Ríos, Kisser aseguró: “Jaroslavsky tiene muy buen discurso, muy buenas ideas que las irá plasmando a medida que transcurra la campaña. Creo que la gente se sentirá entusiasmada por votarla a ella. Además hay muy buenos recuerdos de Chacho Jaroslavsky y ella es la hija”