Chiqui Cuello: Cuando renueven los actores y los apellidos, el militante volverá a creer

Así lo afirmo a 7Paginas, el dirigente Concordiense ex pre candidato a Diputado Nacional Chiqui Cuello

Cuello mitigo; Hoy el peronismo está cargando una cruz de muchos años que son los mismos actores de siempre y no le dan la oportunidad a militantes a gente,cara y apellidos nuevos porque son los mismos actores de siempre solo que cambian los cargos año tras año.

Siguiendo; En octubre será una elección muy complicada la gente vota el cambio en contra de personajes que ya tendrían que haberse jubilado de la política, y lo lamentable es que la gente cree que votando a cambiemos es la solución y no es así se equivocan cambiemos en un como un agujero negro sin salida.

Finalizando dijo; Es nuestro deber volver a recuperar el peronismo el peronismo no necesita cambiar si no renovarse y si esto no sucede se complica para el 2019. cerro el dirigente Concordiense.