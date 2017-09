Federación: El PJ departamental, tras las PASO, apunta a profundizar la democracia en el partido

Tras las PASO, el justicialismo del departamento hace un balance ante los resultados. Valoran que en algunos lugares lograron mayor adhesión que Cambiemos, pero en el resto del departamento los números no se condijeron con lo que se esperaba. La campaña fue breve, los candidatos no tuvieron contacto con el electorado, la falta de apoyo desde la dirigencia más importante, la ausencia del gobernador que a la vez es presidente del partido a nivel provincial, son algunos de los motivos que plantearon ante nuestro cronista Adolfo Rigoni y Eduardo Paredes, presidente y tesorero del Consejo del PJ en el departamento Federación. Rigoni afirmó que no esperaba el resultado que finalmente se dio. Paredes consideró que hay que democratizar el partido y “terminar con el dedo” a la hora de formar las listas.

“Esperábamos un resultado desfavorable; tuvimos muy pocos medios, así que armamos lo que pudimos” dijo Paredes y agregó: “Hicimos un trabajo faraónico con los pocos medios que tuvimos, pero indudablemente la sociedad de Chajarí optó por Cambiemos”.

“En lo personal estoy muy conforme porque fueron unas PASO limpias, no hubo agresiones, y fue la lucha que emprendemos contra nuestros adversarios políticos. Siempre estamos en la lucha, defendemos nuestros ideales y muchos compañeros nos acompañaron. Pero ¿cuántas veces perdimos? Creo que son más las perdidas que las ganadas, pero hay que seguir”, manifestó Paredes.

En lo atinente al departamento, Rigoni dijo que “es importante ver en que escenario político estábamos cuando llegamos a estas PASO. En el peronismo de la provincia se dio la posibilidad de que quien no estaba de acuerdo con el armado que venía haciendo el gobernador (y presidente del PJ de la provincia, Gustavo Bordet), arme su lista y fue así que se armaron diez”.

El presidente del Consejo Departamental agregó que “cuando se convocó a elecciones para renovar las autoridades partidarias, Bordet dio una buena señal, abriendo la posibilidad de que se armen listas y se haga internas. Ahora, haber permitido lo mismo para estas primarias es importante porque había muchas opiniones dentro del peronismo”, recordando que antes, “el compañero (Sergio) Urribarri decía ´esta es la mejor lista´ y no se discutía más y no había posibilidades de proponer una alternativa. Eso cambió y es bueno para el partido”.

Respecto al análisis que realizado Rigoni dijo que “fue una elección con poco tiempo de difusión, había gente que no sabía qué se estaba votando y hemos tenido no más de tres semanas de campaña y recursos muy limitados, pero lo que nos tranquiliza es que pudimos fiscalizar cada mesa del departamento y hemos tenido fiscales generales en todas las escuelas”.

Sobre el resultado dijo que “hemos ganado en la zona Oeste, San Jaime y Los Conquistadores. Sabíamos que iba a ser muy difícil Santa Ana y Villa del Rosario y preveíamos cual sería el resultado. También hay que ver lo que pasó en el país. Sinceramente, yo esperaba que el pueblo, a través de las urnas, le de un cachetazo a Cambiemos, pero la verdad es que Cambiemos recibió un voto de confianza. En tanto en Federación, en la sumatoria terminamos perdiendo por 400 votos, así que achicamos la diferencia que había, porque en las últimas generales Carlos Cecco había ganado por 2.000 votos. Por otra parte, en Chajarí sabíamos que iba a ser muy difícil. Y creo que es también un voto de respaldo al intendente (Pedro Galimberti), más allá que nosotros tengamos críticas para hacer, pero es un voto de confianza para el intendente indudablemente”.

Primera casa partidaria

En estas PASO, el peronismo entrerriano volvió a tener internas, lo que no sucedía en el partido desde las elecciones internas presidenciales Cafiero-Menem y luego la de Alasino-Moine con vistas a la candidatura a gobernador entrerriano.

En este marco, Paredes destacó que en esta oportunidad “las cosas se decidieron a nivel partidario; no las manejó nadie. Alquilamos un galpón y abrimos una casa partidaria. Allí se le dio lugar a todas las listas que se presentaban en el PJ. El que quería ir, iba. Eso nos llena de satisfacción porque es la primera vez en muchos años que tenemos una casa partidaria, no de una agrupación”.

Lo que viene

Paredes dijo además que el próximo paso es conversar “con todos los compañeros para sumarlos”, aunque admitió que las internas suelen dejar heridas. “Yo participé en internas muy bravas, pero ahora fue una interna tranquila, como tiene que ser, sin agresiones personales, porque eso no tiene vuelta. Ahora hay que juntarse, charlar y unirnos. En la zona no se juega nada, así que debemos unirnos y sumar más gente”, precisó.

“Creo que la mayoría de la gente fue caminando a votar o por sus propios medios. Fue alto el porcentaje de votantes, como también fue alto el porcentaje de votos en blanco y anulados; esto hay que analizar”, precisó.

Rigoni dijo que “quienes participamos en política estamos siempre pensando en el mañana, y ese mañana es el 2019. Si queremos tener chances en Chajarí, hay que hacer lo humanamente posible para mejorar, cambiar, sabiendo que el peronismo en Chajarí está viviendo una etapa de transición, donde se venía de tener todo y de golpe no tenemos nada, donde quedaron muchas heridas, y allí está nuestro trabajo: queremos curar esas heridas, dar el apoyo que sea necesario, hablar con todos, porque se necesitan partidos fuertes para que la democracia sea fuerte”.

El dirigente manifestó además que “el partido gobernante necesita una oposición fuerte, ordenada, no para poner palos en la rueda, pero debe haber una oposición que marque errores y plantee alternativas”.

“Tenemos expectativas de que podemos achicar los márgenes en el departamento y en Chajarí” apuntó, y destacó que “tenemos que generar reuniones con os candidatos, incluso con las entidades intermedias y ahí generar los compromisos”.

Democratizar el PJ

Por su parte, Paredes fue muy claro y concreto diciendo: “Una de las grandes falencias de esta campaña fue el poco contacto de la gente con nuestros candidatos, porque salvo Mayda Cresto y Claudia Gieco, los demás no vinieron. Hoy la gente quiere escuchar, quiere ver los candidatos. Tampoco vino el gobernador y muchos se quejaron por eso. Y hay que ver que en más de un año y medio no tuvimos una sola audiencia con Bordet que es presidente del partido, además de gobernador. También estamos cansados de esperar en los pasillos en Paraná. Todo esto hay que plantear para las generales”.

Finalmente, Paredes dejó claro lo que él piensa que necesita el PJ. “Yo, como muchos compañeros, estoy en esto para que vuelva la democracia al partido. Basta de dedos que señalen quien va en una lista. Quiero que se vuelva a lo que se hacía antes, cuando se elegían los compañeros que nos iban a representar. A eso hay que volver, y mientras yo esté como dirigente o simple militante, seguiré trabajando para que se vuelva a la democracia en nuestro partido”, dijo con seguridad.

