Advierten que hubo dos intentos de estafa telefónica en Chajarí

Si bien la misma Jefatura Departamental Federación alertaba sobre llamados telefónicos realizados por estafadores, particularmente a personas mayores en la “ciudad termal”, se pudo constatar dos casos de “llamados del Banco Nación” a dos domicilios

En uno de ellos se tomó contacto con el hijo de un matrimonio mayor que reside en el Barrio Santa Rosa de nuestra ciudad y que por razones de enfermedad estaba en el domicilio de sus padres cuando “recibí dos llamados a la media mañana diciéndome que eran del Banco Nación y que me ofrecían…” y agregó “cuando escuche eso le corté inmediatamente sin contestarle siquiera”, situación que se repitió dos veces en la mañana de este lunes.

A primera vista todo cuadra en este nuevo intento de estos estafadores profesionales: un domicilio con un matrimonio mayor, que viven solos y que, por esas cosas del destino en esta mañana uno de ellos se enfermó y estaban siendo asistidos por uno de sus hijos, cuestión que abortó la maniobra.

El otro caso, si bien confirmado, solicitó unas horas para contarnos en detalle cómo fue la llamada, cuestión que dejamos a la decisión de la familia contarlo o no, aunque este diario pudo confirmar la existencia del mismo a una persona mayor.

En ninguno de los dos casos, hasta la publicación de esta nota, no se habían realizado las denuncias correspondientes.

Ante estos episodios se vuelve a ratificar: no atender a personas desconocidas por teléfono, no entregar dinero, no abrir la puerta a desconocidos cuando se encuentren solos en la casa y si observan autos desconocidos en actitud sospechosa en el barrio llamar inmediatamente a la Comisaría local 03456-420021 o al Comando marcando 101, informó Tal Cual Chajarí.