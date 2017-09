Allende está al borde del juicio oral por amenazar a periodista

Los fiscales Álvaro Piérola y Patricia Yedro iban a solicitar este viernes que el diputado provincial y titular de UPCN, José Allende, sea juzgado en juicio oral y público por las amenazas vertidas contra el periodista Martín Carboni de Noticiauno, pero la audiencia fue postergada a pedido de la defensa del legislador.

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y diputado provincial del FPV está al borde del juicio oral y público en la causa iniciada en su contra luego de las amenazas vertidas contra el periodista de Noticiauno Martín Carboni.

Este viernes a las 9 debía realizarse la audiencia en la que los fiscales a cargo de la investigación penal, Álvaro Piérola y Patricia Yedro, solicitarían la remisión a juicio, pero fue postergada a pedido del abogado Marcos Rodríguez Allende que defiende al legislador provincial.

El diputado sindicalista fue denunciado por Martín Carboni después de la velada amenaza que lanzó al aire en el marco de una entrevista radial que se le hacía en una emisora de Paraná.

En la entrevista en radio La Voz, Allende dijo “que se dejen de joder” con las publicaciones de NOTICIAUNO que revelaban numerosas irregularidades en el Ministerio de Salud, que hasta ese momento estaba a cargo de su delfín político, Ariel de la Rosa (hoy también imputado junto a la cúpula de UPCN por coacciones, tras los graves hechos ocurridos en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante que fueron publicados también por NOTICIAUNO).

El día de la amenaza, este medio había publicado una nota titulada “La Justicia investiga los contratos de funcionarios amigos de De La Rosa”, dando cuenta de la decisión del Ministerio Público Fiscal de la provincia de ordenar de oficio la apertura de una causa penal para investigar la presunta comisión del delito de “abuso de autoridad” por parte de dos funcionarios (ahora exfuncionarios) del Ministerio de Salud (el Director de Asuntos Jurídicos, Víctor Hugo Berta, y la Directora General de Contrataciones, Luisa Ester Berruezo), quienes habiendo sido designados funcionarios públicos “ad honorem” por De La Rosa, fueron a la par “contratados” por el exministro de Salud, y cobraron suculentos honorarios particulares como contratados de obra.

Durante la entrevista, Allende sugirió que las investigaciones periodísticas de NOTICIAUNO podrían tener que ver con “una promesa incumplida de campaña del entonces ministro Ariel De La Rosa”.

Segundos después disparó: “Vos viste que Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador (Gustavo Bordet) que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”.

De ese modo, Allende apeló a uno de los crímenes más emblemáticos y terribles de la democracia, que atentó contra la libertad de prensa y cambió la historia del periodismo argentino, y comparó lo que podría ocurrirle al periodista Martín Carboni con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, por cuya autoría intelectual fue sindicado el empresario Alfredo Yabrán, quien, estando prófugo de la Justicia, se suicidó.

Inclusive Allende –en la misma entrevista- le advirtió al propio gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, por el riesgo político que correría si, ante las críticas de NOTICIAUNO, “algún alcahuete tomara medidas como esas”, como las que tomaron “los alcahuetes de Yabrán”, que mataron a José Luis Cabezas.

Cabe recordar que por la gravedad del hecho el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado nacional, repudió las amenazas vertidas por el diputado provincial y reclamó a las autoridades judiciales y políticas de la Provincia que “tomen cartas en el asunto”, advirtiendo que Allende “ya registra antecedentes”.

Debe advertirse además, que después de un mes de haber amenazado a Martín Carboni, y estando ya imputado por el delito de amenazas, Allende injurió al periodista amenazado y le lanzó una nueva advertencia.

Fue también durante una entrevista radial (esta vez en radio La Voz de Nogoyá), mientras era entrevistado por el conductor local Bonifacio Villarruel. Allí, lejos de arrepentirse, Allende reafirmó sus dichos sobre la amenaza, pero ensayó una argumentación falaz para justificarse ante el entrevistador.

El legislador apeló a la MENTIRA para defenderse, negó haber amenazado a Carboni, e inventó que “el periodista llamó veinte veces al programa que lo entrevistaba y que lo insultó diciéndole cagón (sic)”.

Pero Allende fue más allá, y consecuente con la primera actitud intimidatoria, tal vez disgustado por la continuidad del proceso penal en su contra, le advirtió a Carboni –incluso al propio Fiscal que investiga el hecho- “que irá hasta las últimas consecuencias” por “la falsa denuncia” realizada en su contra.

Afirmaciones de Allende después de estar imputado (textual)

“Es mentira (la amenaza contra Carboni).

Yo hice un ejemplo que puede resultar no simpático (apelar al asesinato de Cabezas).

Primero, yo no lo nombro a (el periodista Martín) Carboni.

Carboni llamó veinte veces a la radio de (Rubén) Almará (por Radio La Voz donde lanzó la amenaza) y Almará me dice: “acá Carboni me dice que te pregunte por el juicio; que no seas cagón y que te pregunte por tal cosa (sic)”.

El que se metió en la conversación primero fue él (por Carboni).

Estábamos hablando (Allende y Almará) como estamos hablando con vos acá, y me pregunta Almará si yo me siento que me hacen operaciones de prensa, por todo esto que estaba saliendo (por las publicaciones de NOTICIAUNO).

Y qué dije?

Hay que tener cuidado cuando uno hace algo para quedar bien con el jefe.

No lo voy a nombrar más ni a Yabrán ni a Cabezas. Sacalos a los personajes éstos emblemáticos (por Yabrán y Cabezas).

Unos alcahuetes usé, porque el que hace esas cosas son alcahuetes del gobernador, no son funcionarios del gobernador, pero me refiero a funcionarios del gobernador.

Quién me mató, el grupo y una operación que evidentemente va a quedar (sic).

Yo estoy procesado por eso, y no me amparo en los fueros, fui (a la Justicia). Pero quiero que el fiscal vaya hasta las últimas consecuencias.

Porque voy a terminar con una falsa denuncia, denunciándolo (al periodista al que amenazó)”.

Porque ahí no hubo ningún tipo de amenazas, y de última, en esa comparación (la del asesinato de Cabezas), yo era el Cabezas. Porque los alcahuetes del gobernador hacían cosas en contra mía para quedar bien con el gobernador.

Entonces, ni el gobernador es Yabrán, ni se va a suicidar el gobernador; tiene muchos años por delante, gracias a Dios.

Entonces, siéndoles útiles no sé a quién, se hizo esta denuncia. Y algunos radicales, porque les cae bien sumarse a cualquier ola, salieron ahora con esta resolución ridícula (el repudio unánime de la Cámara de Senadores, votado esta semana a instancia del bloque de Cambiemos). Porque ni conocen el hecho.

Entonces, yo le dije al vicegobernador (Adán Bahl, presidente del Senado) por qué no me citan. Cítenme, y yo estoy dispuesto a ir al Senado a dar las explicaciones que correspondan y mostrarle y que escuchen el video (el audio de la entrevista donde lanzó la velada amenaza).

Según publica este viernes el sitio EntreriosAhora, la audiencia que iba a realizarse hoy fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y convocada bajo el artículo N° 405 del Código Procesal Penal (CPP) provincial, que hace referencia a las audiencias de remisión de causa a juicio. Es decir, la fiscalía iba a peticionar que el dirigente y diputado sea llevado al banquillo de acusados por el delito de coacción –amenazas-.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) informó a través de su calendario online que la audiencia se iba a realizar ante el juez de Garantías N°4, a cargo del juez Mauricio Mayer.

La audiencia fue postergada a pedido del abogado defensor de Allende, y ahora deberá fijarse una nueva fecha en las que las partes discutirán sobre las pruebas y donde la fiscalía solicitará elevar la causa a juicio oral.

