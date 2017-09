Bordet tramita los juzgados federales para Concordia, Gualeguaychu y Victoria

El gobernador Gustavo Bordet ratificó que tramita ante Nación la habilitación de juzgados federales en Concordia, Gualeguaychú y Victoria. “Nos va a ayudar al combate contra el narcotráfico en nuestra provincia”, afirmó el mandatario.

Consultado sobre el proyecto de ley de narcomenudeo en el que viene trabajando el Ejecutivo Provincial y fue presentado recientemente a la Legislatura, el gobernador reconoció que “venimos trabajando desde el inicio de la gestión porque hubiese sido mucho más efectista presentar un proyecto que no tenga los avales que necesariamente debe tener una iniciativa de esta envergadura, que va a atacar unos de los flagelos que tiene nuestra sociedad, como lo es la venta de droga en los quioscos en cada uno de los barrios de las ciudades de nuestra provincia”.

En ese marco añadió que por ser un delito federal tiene tiene injerencia la justicia federal que sólo tiene dos juzgados; “uno en Paraná y otro en Concepción del Uruguay, por lo que se hace muy difícil poder ir hacia la venta minorista de droga”.

Según hizo notar, en dos reuniones que mantuvo con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le solicitó “que se habiliten los juzgados federales en la provincia, en Concordia, Gualeguaychú y en Victoria”.

Mientras tanto, agregó que sería necesario “tener la policía de la provincia de Entre Ríos con un ámbito de acción que hoy no tiene, que es poder ir hacia los quioscos de venta de droga. Eso sería un gran avance y por eso este proyecto que acabo de enviar a la Legislatura tiene el consenso mayoritario de los bloques que la integran”.

Reforma judicial

En declaraciones formuladas a LT 15, el gobernador se refirió a la implementación del juicio por jurado en Entre Ríos, ratificó su apoyo a esta propuesta y aseguró que ” forma parte de esta reforma que necesita el Poder Judicial de Entre Ríos”. Dijo que “el Poder Judicial cada vez está más lejos de los ciudadanos. Entonces, es necesario acercar las instituciones a la gente y el juicio por jurado significa que los ciudadanos comunes, que están en condiciones de votar en un padrón, son los que puedan integrar un juicio que tenga como consecuencia una sanción punitiva”.

Dijo que también hay otras reformas que se han planteado dentro del Poder Judicial que se irán implementado y apuntó que “esto es fruto de un trabajo que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo”.

“Este proyecto lo realizó el Colegio de Abogados de Entre Ríos, lo cual habla de que tiene un importante grado de consenso. No es un proyecto que unilateralmente va a ser elevado desde el Ejecutivo sino que nace justamente de instituciones prestigiosas como ese colegio”, acotó el primer mandatario provincial.

Fondos coparticipables

Por otra parte, el gobernador se refirió a la reunión que mantuvieron 21 gobernadores la semana pasada “para evitar que nos sigan quitando más fondos coparticipables por el reclamo que plantea la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que lo hace ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Al respecto, hizo notar que “Buenos Aires recibe 71.000 millones de pesos más de subsidio que el resto de las provincias. Hoy para cualquier habitante de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma, tienen subsidiadas las tarifas de electricidad, de transporte, de gas, mientras en el interior, en nuestra provincia, los subsidios son la mitad. Creo que estas son las discusiones que tenemos que plantear y esto no tiene una cuestión de connotación política de ninguna naturaleza. Esto es pensar en la sustentabilidad de Entre Ríos en los próximos años”.

Se refirió puntualmente al reclamo que hace Buenos Aires por los fondos coparticipables y comentó: “El pedido que hace la provincia de Buenos Aires puede tener razonabilidad, pero en primer lugar ese pedido no puede ser satisfecho con los fondos de las provincias sino con fondos que destine la Nación a tal efecto como lo hizo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando, a principios de gestión y se le transfirieron 3,67 veces más de lo que le correspondía de coparticipación sin afectar los fondos de las provincias. Y en segundo lugar, esto no debe resolverse vía judicial y por la Corte Suprema sino desde los acuerdos políticos y, en todo caso, en el Congreso de la Nación que está facultado constitucionalmente para reformar, crear o anular nuevos impuestos o para redistribuir fondos coparticipables. Este es el ámbito de discusión y no un fallo que pondría en serios problemas, casi en una situación de quebranto, al resto de las provincias para beneficiar un reclamo que, puede ser justo o no, pero que no es éste el ámbito para plantearlo”, remarcó finalmente Bordet.