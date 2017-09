“Cambiemos crece porque genera confianza”, sostuvo, Jorge Satto

El resultado de las PASO del 13-08-17 puso de manifiesto una cuestión que parece ser soslayada por los analistas políticos y claro está por la oposición. Cuando muchos esperaban un magro resultado para el gobierno en todo el país y un “arrasador” triunfo de la Sra. Kirchner en la provincia de Buenos Aires la realidad nos devolvió la verdad expresada en las urnas por un pueblo que vota libremente y de acurdo a sus sensaciones como nunca antes. No importó a la hora de votar estar viviendo una realidad presente muy delicada – consecuencia lógica del fin de las mentiras de los últimos 8 años – y en cambio sí pesó en las decisiones la esperanza que abriga el votante ante determinadas señales del gobierno, expresa el escrito enviado a 7Paginas, por el presidente del PRO en Concepción del Uruguay, Jorge Diego Satto.

Quienes nada tienen para ofrecer, para proponer y para construir un futuro diferente dedicaron sus campañas a atacar al gobierno tildándolo de Neo Liberal [??], de gobernar para los ricos y aventurando un futuro oscuro y de ajustes como nunca antes había vivido el país, salvo claro está, cuando ELLOS habían sido gobierno con Menen, de quien decían era el mejor Presidente jamás habido.

El gobierno en cambio dedico todas sus energías y cada unas de las horas de los 609 días que estuvo a cargo del gobierno Nacional y de algunas provincias y municipios a construir para la gente una realidad distinta. Tomo medidas muy difíciles, muy duras, dijo siempre la verdad, midió la realidad, recuperó el INDEC y dijo por su intermedio la verdad que más nos duele a los argentinos. Esa verdad es que tenemos un tercio de nuestra población en la pobreza, que teníamos 40% de inflación escondida por el populismo argento, que una enorme porción de argentinos no tiene agua ni cloacas, que tampoco tienen pavimento, ni educación, ni salud, ni por supuesto justicia, que muchos jóvenes están sumidos en la droga. Y lo más importante lejos de quedarse en la queja se arremango y empezó a gobernar sin populismo y por conveniencia, sino HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER, aunque muchas veces – en apariencia- no convenga y reste votos. En definitiva empezó a darle a cada argentino lo que hacia 10, 20, 30 años estaba esperando. Reparación histórica, paritarias libres de verdad, cloaca, agua, defensas para inundaciones, espacios de diálogo y consensos, rutas, metro bus, tecnologías, aeropuertos, lucha contra el narcotráfico, división de poderes, etc. No más 678, no mas manipulación, no mas Fiscales muertos, no mas CORRUPCION en la obra pública, no mas bolsos ni éxtasis con las cajas fuertes.

El gobierno se dedicó a construir confianza haciendo lo que hay que hacer.

Y aunque los analistas no pudieron notarlo, el vecino lo advirtió, le llego el beneficio o vio como le llego a su amigo o pariente y le gusto la nueva realidad, tiene fe y apuesta por Macri y por eso voto a cambiemos en agosto.

En octubre esta esperanza y apuesta al futuro de agosto comienza a sostenerse y apoyarse en datos concretos de la realidad y de la economía. Hoy se ven Obras como nunca antes en el país y a precios 40% más bajos que hace 2 años, inflación en baja, sueldos que recuperan poder adquisitivo y también las jubilaciones. Créditos a 30 años, viviendas, lucha enserio contra el narcotráfico, la injusticia y la corrupción.

Cambiemos ha sabido en este corto tiempo construir confianza. La confianza es un tema medular para cultivar relaciones poderosas y sustentables y capaces de obtener resultados tanto personales como organizacionales es un camino de ida y vuelta que se construye en libertad, y ese fenómeno estamos viendo en nuestro país, sin euforias, sin goles de media cancha o con la mano, sino a su tiempo, paso a paso y respetando al otro diciéndole siempre la verdad. Se hizo con el vecino dándole lo que merece y reclama y con sus propios adeptos y votantes mostrándole que no se equivocaron cuando se decidieron por el cambio. Parados en la confianza y la esperanza de un futuro mucho mejor octubre dará a cambiemos y a Macri un triunfo contundente en el país pero también en Entre Ríos y en Concepción del Uruguay porque nos lo dicen los vecinos en cada timbreo, porque también ellos confían y quieren lo que merecen y reclaman hace muchísimos años.