Chajari: Linda de donde se la mire, pero estaba floja de papeles

En el puesto Verificaciones de Comisaria Tagüe, al verificar de una camioneta marca Chevrolet modelo tipo Pick Up, color negro, se constata que el chasis presenta plaqueta con numero de chasis no original de fábrica, teniendo en cuanta que el color de la unidad no coincide con la plaqueta, lo que pone en duda la originalidad del mismo.

Dicho rodado fue traído para su verificación por una persona de 19 años de edad, se secuestró por adulteración