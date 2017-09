Concordia: “El empleado municipal que choco a Julián estaba alcoholizado”

Fue lo que aseguraron, familiares y amigos del joven Julián, quien hace una semana lucha por su vida, después de sufrir un accidente de tránsito, en su motocicleta cuando fue embestido en avenida San Lorenzo, por un hombre que transitaba en automóvil y quien habría doblado en U. Esta persona es empleado municipal, “hoy mi hijo está en una terapia intensiva y ese trabajador municipal maneja un vehículo municipal y carga nafta como si nada hubiera ocurrido”, dijo el papa del joven Julián a 7Paginas.

En medio del dolor, familiares de Julián, dialogaron anoche en la puerta de ingreso al sanatorio Garat, con 7Paginas, en principio para desmentir lo dicho por otros medios locales, sobre la recuperación de este joven de 18 años, cuando en realidad su cuadro es muy grave.

El primero en hablar fue Ezequiel Segovia, cuñado de Julián, quien recordó cómo fue ese accidente que se produjo en la madrugada del pasado sábado (1 y 30 horas), “cuando volvía a su casa por San Lorenzo de este a oeste, y al llegar a gobernador Cresto, es embestido por un hombre que se trasladaba en un automóvil, y al doblar esté indebidamente en U lo choca al costado de su motocicleta-añadiendo- que en ese momento fue trasladado al hospital Masvernat, desde donde nos dijeron que presentaba fractura expuesta de fémur, pero al día siguiente se empeoro su estado de salud, porque se le subió el ácido gástrico a los pulmones, y por eso que se lo traslado al sanatorio Garat”, describió.

Luego, el papa de Julián, recordó que la noche del accidente “mi hijo hablo con su mama, y le conto lo que había pasado; que este señor doblo en U-agregando- que más detalles de cómo fue el accidente no conocemos porque aún no nos han entregado el croquis, pero si sabemos que este empleado municipal se quería ir en ese momento y fue llevado por la policía al hospital para que le hagan el control de alcoholemia”, grafico.

Y acoto: “Hoy mi hijo se debate entre la vida y la muerte, mientras que este empleado municipal de apellido Callejas, anda por la calles y carga combustible normalmente a los autos de la municipalidad, cuando nosotros tenemos testigos que esta persona estaba alcoholizada; sabemos que él estaba esa noche en una fiesta con gente de la municipalidad, inclusive sabemos que algunos le dijeron que no manejara y lo hizo igual”, apunto y a la vez cuestiono el hecho de que ningún funcionario municipal se halla acercado para saber el estado de salud de Julián, “porque nosotros esperábamos otra actitud ya que estamos hablando de un empelado de la municipalidad, quien hasta ahora no apareció a dar la cara por lo que hizo”.

En las redes sociales

Mientras que el primo de Julián, Claudio Sanchez, hizo mención a una publicación que el mismo realizo en las redes sociales “para aclarar que un diario local dijo que él estaba mejorando cuando en realidad no es así, y esa madrugada me escribe este hombre que choco a Julián, e intenta hablar con migo, pero yo no lo atendí, pero si le conté el estado de mi primo y le recrimine que él se había borrado, y después de eso termino por cerrar su cuenta de Facebook”.

Julián está muy grave

Afirmo, Xiomara, la hermana del joven accidentado, quien comento que al parte médico se lo vive día a día, “y la situación es muy grave, y por eso apelamos a la solidaridad de la gente porque necesitamos dadores de sangre con factor O+”.

“Hoy el problema en su cadera es secundario, ya que no le funcionan los pulmones por un distrés agudo”.