Concordia: Invierten 45 millones de pesos en un nuevo edificio escolar y la remodelación de otro

“Tenemos el claro y concreto objetivo de generar las mejores acciones de gobierno para que la gente tenga calidad de vida. Ahora hay elecciones, pero éstas pasan y los problemas quedan. Nosotros tenemos que resolverlos, para eso nos eligieron”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet.

El gobernador entrerriano afirmó que “tenemos el claro y concreto objetivo de generar las mejores acciones de gobierno para que la gente tenga calidad de vida. Ahora hay elecciones, pero las elecciones pasan y los problemas quedan. Nosotros tenemos que resolver los problemas, para eso nos eligieron”, en la apertura de sobres para la construcción de un nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 33 y la remodelación de la primaria Nº 47 Justa Gayosa de Concordia. Son más de 600 chicos los que se beneficiarán con estas obras que demandará una inversión de 45 millones de pesos y se prevé concluir en 2018.

El gobernador Bordet estuvo en la apertura de sobres para obras de infraestructura educativa que contempla la construcción de un nuevo edificio y la remodelación de otro. Participaron también el viceintendente Armando Gay; el ministro de planeamiento, Luis Benedetto; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Echepare; el senador departamental Ángel Giano; el titular de la Unidad Ejecutiva Provincial (UEP), Juan Javier García, además de autoridades de la escuela, vecinos y alumnos.

Al respecto, Bordet sostuvo que “son tiempos de aunar esfuerzos y criterios, y dejar de lado diferencias estériles que nos separan. Tenemos un solo objetivo que es muy claro y concreto. Poder generar las mejores acciones de gobierno para que la gente tenga calidad de vida. Esto no pertenece a un pensamiento político. Ahora hay elecciones, pero les aseguro que las elecciones pasan y los problemas quedan. Nosotros tenemos que resolver los problemas, para eso nos eligieron. Tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno municipal, provincial y nacional para encontrarle la vuelta a los problemas que tiene la gente y resolver cada una de las situaciones que se nos presentan”, insistió.

Dijo que “es una gran alegría compartir con la comunidad educativa Justa Gayoso y del barrio Benito Legerén al que tengo un especial aprecio porque, tal vez, mi abuelo fue obrero de este frigorífico, pero también porque lo aprendí a querer en mis ocho años de intendente”. En ese sentido, mencionó las reiteradas visitas que hizo a esa zona de Concordia como así también las obras que allí se concretaron, entre ellas, el camino de acceso, viviendas y la red de cloacas, entre otros trabajos. “Trabajamos mucho, pero nos faltaba la escuela”, remarcó.

“Trabajamos para eso en silencio durante todo este tiempo para conseguir el financiamiento. No es fácil porque esta obra demanda 45 millones de pesos, pero la plata no es nada cuando se trata de educar a los chicos. Sobre todo cuando se trata de una escuela secundaria porque permite que los chicos puedan estudiar acá y no tengan que irse a la ciudad, viajar y gastar en traslado. Acá se revaloriza toda la localidad y el barrio cuando hay calidad educativa como en este caso”, insistió.

“Feliz porque hoy damos el primer paso con esta apertura de sobres. Estimamos que en dos meses se iniciará la construcción. Será el edificio nuevo de la escuela secundaria, pero también la remodelación de toda la escuela primaria”, detalló.

El gobernador Bordet dijo que “hay muchas cosas pendientes. No es que acá se termina todo. Esto es una partecita”. En ese marco, señaló que se trabajó mucho que para que pasen al Estado los terrenos donde está el edificio viejo de la escuela, el frigorífico. “Hoy son del Estado y en reconocimiento a todo ese trabajo vengo a hacer aquí un compromiso público de poner en valor esa zona y edificio porque también forma parte de la identidad de Benito Legerén. Es un camino que tenemos que seguir”, aseguró.

A modo de cierre, Bordet dijo que “si cada uno de nosotros hacemos lo que corresponde y ponemos todo nuestros esfuerzo, no les quepa ninguna duda que tendremos un barrio, una ciudad de Concordia, una provincia y una Nación mucho mejor y como nos merecemos”, concluyó.

Anhelo

Por su parte, la directora de escuela primaria Nº 47, Alicia Saupa, definió la apertura de sobres como “el inicio de un gran anhelo porque la escuela ya no puede albergar a las dos instituciones. Creció la matrícula tanto el nivel primario como el secundario, y son más las demandas que tenemos. El edificio ya no basta. Hoy es la esperanza de poder ver concretado ese sueño. Para el barrio también de tener su escuela secundaria”, sostuvo.

Detalló que a la escuela de nivel primario asisten 400 alumnos y en la secundaria llegan a 215 jóvenes. Son más de 600 estudiantes que transitan todos los días por la escuela. En ese sentido, Saupa explicó que con la construcción de la escuela secundaria “los chicos de la primaria podrán seguir estudiando en la escuela del barrio”.

Detalles

La obra contempla la refacción del edificio existente de la escuela N° 33 Justa Gayosa y prevé dos etapas. Por una parte, la puesta en valor, refacción y posiblemente de ampliación de donde actualmente funciona la escuela primaria y que se comparte con el nivel secundario en espacios como galerías.

Una segunda etapa prevé la construcción de un nuevo edificio para la escuela secundaria. “Será un obra importante que tendrá nueve aulas, talleres y salón de usos múltiples y todos aquellos espacios que permitan cumplir con un viejo deseo de la comunidad educativa”, detallo el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Juan Javier García. La inversión ronda en los 45 millones de pasos y el plazo previsto es poco más de un año.