Concordia: “Les decía mátenme, porque no podía aguantar cómo me pegaban”

Dramático relato de un jubilado concordiense que fue apuñalado y salvajemente castigado por tres individuos que entraron a su casa para asaltarlo. Estaba con su madre de 92 y una empleada. Identificó a los atacantes.

Los momentos dramáticos los soportó en su cuerpo y en su psiquis Julio Boné, jubilado, de 70 años, en su domicilio de Urquiza al 213, adonde tres sujetos ingresaron a la fuerza para asaltarlo. Julio estaba con su madre de 92 años y una empleada que la cuida; la empleada quedó inmóvil al escuchar cómo los intrusos castigaban a Boné.

El hombre contó al Diario El Sol que eran cerca de las cuatro de la mañana de sábado cuando los delincuentes rompieron el vidrio cancel de la antigua puerta e ingresaron a la vivienda, después empezó la pesadilla. “Sentí el ruido, me levanté y los tenía delante de mí. No pude atinar a nada, eran tres y me pegaron, me pincharon con un cuchillo y me pegaban por todas partes. Después uno de ellos me puso un trapo en el cuello, cuando yo estaba en el piso y me arrastraron hacia el living. Les decía mátenme, porque no aguantaba más como me pegaban”.

Ahora, está en su cama muy dolorido. Tiene varias puñaladas y la más grave le rebotó en las costillas, porque de lo contrario le hubiese perforado un pulmón ocasionando un inminente edema. Julio se repone y continúa recordando el infierno que padeció por culpa de tres ratas.

“Tenían pasamontañas y solo se les veían los ojos, yo los conocí por la voz: es el “hombre araña” y su hermano, pero al tercero no lo conozco. En todo momento me pedían plata; ellos son del barrio y le están robando a todo el mundo. Me dieron puñaladas por todos lados, me cortaron los brazos y las piernas”.

“Pensaban que estaba muerto”

Su cuerpo no pudo soportar tanto dolor y se desvaneció. Los delincuentes pensaron que estaba muerto, por eso decidieron abandonar la casa sin antes llevarse un plasma de varias pulgadas y una computadora. “Ellos decían mátalo y otro les decía no ves que está muerto”.

En otra de las habitaciones de la casa se encontraba su madre de 92 años y una señora que la cuida. La empleada escuchó como “el hombre araña” y sus secuaces castigaban a Boné. Aterrorizada, quedó inmóvil y sin poder reaccionar. Cuando los intrusos se fueron recién ahí recuperó el aliento y pudo llamar a la policía. “Mi mamá no sintió nada, la empleada se escondió abajo de la cama y no podía hablar”.

¿Cómo no está preso?

Más allá de la agresión, las heridas y la invasión que sufrió en su casa, la víctima no entiende cómo el “hombre araña” no está preso. “Esto es más grave que el robo; están lastimando gente y un día van a matar a alguien. Además, si tiene tantas causas como dicen ¿por qué no está preso? Esto es una barbaridad, ¿qué pasa con la justicia?”.

Si decimos Marcos Aguirre nadie se da por aludido, pero si hablamos del “hombre araña”, todos sabemos que nos estamos refiriendo al delincuente de 25 años que cumplía una condena de tres años de prisión por varios robos cuando se fugó de la UP3 escalando los muros con una agilidad envidiable. Ahora en libertad y lejos de haberse rehabilitado se ha convertido en un violento y peligroso ladrón.

Fue capturado y puesto en libertad por el Juez Carlos Rossi, el mismo que liberó a Wagner, el asesino de Micaela. Ahora “el hombre araña” está operando junto a sus hermanos en ese sector y tienen atemorizados a los vecinos de toda una zona comprendida por las calles Urquiza, Scattini, Mendoza, Entre Ríos y San Luis; la gente les tiene miedo y no quieren denunciarlos por temor a represalias.

El padre de una chica asaltada contó que su hija no quiere salir a la calle después de ser asaltada por el tristemente célebre Aguirre. “Venía caminando y cuando la vio con el celular, le pegó una piña cobardemente desde atrás y después dos golpes más en la cabeza y en la frente, le siguió pegando y le decía dame el celular, después la apuntó con una navaja que le rompió la campera. Ella no quiere ir a la escuela no quiere salir culpa de este hijo de puta, anda con sus hermanos y no es el único caso”.

