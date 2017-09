Concordia: Les destrozaron todo y se llevaron la recaudación

“Estamos desamparados, con mucho miedo”, remarcó el dueño de la distribuidora CEO Distribuciones, que este domingo sufrió un importante robo. Los delincuentes rompieron computadoras, cámaras y alarmas; y se llevaron cosas también.

En el momento del robo, no había nadie en la distribuidora. “Yo justo venía de viaje, estaba llegando a Concordia y la llaman a Graciela, mi señora, y le dicen que había gente sospechosa”, relató Oscar Cutro, respecto a cómo se enteró del hecho ocurrido en la Avenida Eva Perón al 1681, de Concordia. Agregó que fue de casualidad, porque justo un amigo de ellos pasaba por el lugar.

“Ahí fueron ellos, con mi hermano, y vieron que estaba la puerta abierta. Llamaron a la Policía y en 5 minutos estuvieron presentes. Hicieron todo un trabajo, estuvimos hasta altas horas de la noche”, indicó el encargado de la principal distribuidora de Baggio en Concordia, haciendo énfasis en el rápido accional policial.

Detalló que los delincuentes “entraron por una chapa que levantaron del techo, rompieron los candados y abrieron el portón grande. De ahí fueron rompiendo todo lo que había de cámaras, de alarmas, hasta llegar a mi oficina. Sacaron el dinero y rompieron todo”, lamentó.

Consideró que los autores del robo tienen mucha experiencia, no son “cualquier raterito que va por algo”.

Cutro aclaró que el dinero sustraído no era un ahorro. “Mañana martes hay que poner ese dinero. Es una recaudación de los últimos días, no sólo del fin de semana. Nunca se lo deja y a mi casa nunca lo llevo para que mi familia no tenga problemas, yo nunca llevo nada. Siempre se hacen depósitos, pero este fin de semana quedó”, fue una excepción, aseguró.

“Estamos muy amargados, muy preocupados, porque la verdad es que estamos desamparados, con mucho miedo. Lo que nos han hecho a nosotros en la distribuidora fue con mucha maldad, porque rompieron todo, no nos dejaron ni una computadora, nos rompieron todas las cámaras, todas las alarmas, se han llevado todo”, concluyó indignado.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio