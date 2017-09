Concordia: Padres cortaron la calle exigiendo la expulsión de los presuntos violadores

Cortaron la calle desde temprano, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la institución. Aseguran que no mandarán a sus hijos a clases, “hasta que la Justicia saque a los presuntos violadores”.

Un grupo de padres de la escuela N° 14 “Coronel Navarro” salieron este viernes a cortar la calle frente a las puertas de ingreso a la institución, para reclamar ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Este caso nos está superando. Estamos embroncados, con rabia, con desilusión ante la institución porque no nos han dado una respuesta, no han salido a decirnos nos equivocamos como adultos, como institución. Nos sentimos como que nos tratan de locos. No es que se cayó una pared, hubo una violación y ahora, hablando con otras madres, hay otros chicos abusados. Quisieron esconder todo, como institución no están dando la cara”, expresó una madre.

Remarcó: “Nosotros estamos acá por la madre del chico abusado, porque nos sentimos identificados con el sufrimiento de ese chico. No estamos cortando la calle por gusto, cortamos porque queremos seguridad para nuestros hijos. Con qué seguridad vamos a mandar nosotros a nuestros hijos, yo no tengo la seguridad. ¿Cómo le explico yo a una nena lo que es una violación? ¿Quién se hace responsable?… nadie”.

“Sentimos que son unos irresponsables como institución. Hubieran salido y hubiesen dicho fallamos como institución. Se hubieran sacado el guardapolvos y hubieran dicho estamos con ustedes padres; pero no, se esconden. Entonces te da más impotencia”, enfatizó la mujer.

Detalló que los padres se convocaron hoy, a las 9 de la mañana. “Se hizo presente la mamá del chico, en estado shock total, que yo no me quiero poner en los zapatos de esa pobre mujer. No podía ni hablar esa madre. Pero desde la institución, nosotros no tuvimos una respuesta”, relató y agregó que desde la institución “salieron con todo el protocolo que el próximo lunes; y no, nosotros queremos una respuesta hoy, no mañana ni el lunes”.

Pidió que de ser posible les den las pautas legales por las que los violadores no se pueden expulsar de la escuela. “Yo con qué seguridad mando a mi hijo. Todos sabemos quiénes son, pero nosotros no vamos a ir a hacer justicia por mano propia, queremos que los adultos se hagan responsables de esta situación, que den la cara”, aclaró indignada.

“Ni el Copnaf, ni la supervisora, ni la de la Departamental, me dan ninguna garantía para que yo mande a mi hijo a la escuela”, disparó en la radio de El Entre Ríos.

Aseguró que no enviará a su hijo a la escuela, “hasta que la Justicia aclare todo. Cuando la Justicia saque a los presuntos violadores, ahí nosotros vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Lo sentimos por los chicos”.

“¿Qué nos pasa como adultos? Si nos callamos, somos cómplices. Cuando pasa algo, se tienen que involucrar, porque el silencio nos hace cómplices a todos. Yo no quiero ser cómplice ni quiero que mi hijo lo sea, cuando pasan cosas malas”, concluyó.

El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio