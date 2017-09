Concordia: Programación del 13º Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña

Continúa abierta la inscripción para el 13º Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, que se realizará en Concordia entre el 6 y el 10 de octubre. Este evento es organizado por MOMUSI Concordia y Los Tinguiritas, con el apoyo de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Municipalidad de Concordia, Comisión Técnica Mixta, Emcontur, Fundación Odeón. La inscripción cubre el ingreso a las actividades programadas en Concordia (6 al 10 de octubre) y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11 al 15 de octubre).

Se acompaña el detalle de las actividades artísticas y académicas programadas.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:

Además de esta grilla se realizarán funciones en establecimientos educativos los días viernes 6, lunes 9 y martes 10 de octubre.

Viernes 6 de octubre:

10 hs. – Ciudad de Salto –Uruguay: “Tributo a María Elena Walsh” – Grupo “Las Canciones de la Luna”.

19 hs. -Centro de Convenciones de Concordia (CCC): Apertura Oficial del 13º Encuentro de la Canción Latinoamericana y Caribeña – “Intervención Artística de Apertura” Momusi Concordia (Orquesta infanto Juvenil “La Chamarra”- Coro Cantar Sueñero- Integrantes Momusi Concordia)

Sábado 7 de octubre:

16 hs. – Casa de Piedra- Costanera: Concierto Compartido : “Tributo a María Elena Walsh” – Grupo “Las Canciones de la Luna”; “Historias de por acá y de por allá”- Grupo “Antenitas de Vinil”

16 hs. – Parque Bº Centenario: Concierto Compartido: “Canciones de aquí no más”- Orquesta infanto Juvenil “La Chamarra”- Coro “Cantar Sueñero” (Concordia); “Volantín se va de Viaje”- Grupo “Volantín” (Chile).

19 hs. – CCC: “Caracachumba a la Carta”-Grupo “Caracachumba” (CABA)

Domingo 8 de octubre

16 hs. – Parque San Carlos: Concierto Compartido: “Historias de por acá y de por allá”- Grupo “Antenitas de Vinil”; “A Festa do Pijama”- Grupo “Oriundo de Teatro” (Brasil)

16 hs. – Casa del Bicentenario: Concierto Compartido: “Graciela Cutro y grupo” (Concordia); “Disparates en Verso”- Grupo “El taller de Lili” (Colombia)

19 hs. – CCC: Concierto Compartido: “Canciones Peregrinas”- Grupo Canciones Peregrinas (Uruguay); “Tributo a María Elena Walsh”-Grupo “Las Canciones de la Luna” (Uruguay); “Volantín se va de Viaje”- Grupo “Volantín” (Chile)

Lunes 9 de octubre

10 hs. – Casa del Bicentenario: “Canciones Peregrinas”- Grupo Canciones Peregrinas (Uruguay)

10 hs. y 14:30 hs. – Teatro “Odeón”: “Volantín se va de Viaje”- Grupo “Volantín” (Chile)

19 hs. – CCC – Cierre Actividad Académica: Concierto Compartido: “Canciones de estos días”- Jairo Ojeda y grupo (Colombia); “A Festa do Pijama”- Grupo “Oriundo de Teatro” (Brasil); “Historias de por acá y de por allá”- Grupo “Antenitas de Vinil”

Martes 10 de octubre

10 hs. y 14:30 hs. – Teatro “Odeón”: Concierto Compartido: “Canciones de estos días”- Jairo Ojeda y grupo (Colombia); “A Festa do Pijama”- Grupo “Oriundo de Teatro” (Brasil)

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

Las actividades académicas se realizarán en el Centro de Convenciones de Concordia.

Viernes 6 de octubre

18 hs. – Acreditaciones

19 hs. -Apertura Oficial del 13° Encuentro de la Canción Latinoamericana y Caribeña- Argentina 2017: Intervención Artística: Momusi Concordia (Orquesta infanto Juvenil “La Chamarra”- Coro Cantar Sueñero- Integrantes Momusi Concordia); Palabras de Bienvenida; Conferencia Inaugural: “El Maestro como mediador entre la producción artística y los niños”- Marisa Beguiristain.

Sábado 7 de octubre

8 hs.- Acreditaciones e inscripción a actividad de la Jornada

9 hs. -Conferencia: “Concepción, creación y realización de un espectáculo musical. Una idea y muchas manos” -Florencia Steinhardt (Grupo “Caracachumba”)

Descripción Integración de lenguajes expresivos. Utilización de diferentes componentes musicales en la construcción del espectáculo. Trabajo en equipo multidisciplinario durante el proceso creativo y en el ensamble final. Los destinatarios son músicos, maestros y estudiantes en gral.

11 hs. – Talleres y Charlas Simultáneas:

“Seminario Intensivo de Clown” -Rosina Fraschina (Grupo “Caracachumba”)

Propuesta de taller adaptable a niños, docentes, músicos y talleristas.En el seminario abordaremos el juego como herramienta que nos permita reinterpretar la realidad, produciendo algo nuevo. Recuperar el juego, la sorpresa, la libertad. El clown nace de lo más humano y auténtico de cada persona, de sus rasgos más sobresalientes, los que se ven a simple vista y los que no mostramos también.

Relato de experiencia “Música para todos: maestras, familia y comunidad que inspiran la infancia”- El Taller de Lili – Jardín Casa Cuento (Colombia)

La experiencia de hacer música con docentes músicos y no músicos que cantan, tocan y bailan para los niños. La Ronda Casacuentera partió del deseo de que la música en el espacio educativo no fuera sólo una hora a la semana sino que nos acompañara en todas las actividades diarias.

Charla de presentación del libro “Guitarra Chilena; Método de Ritmos Tradicionales”- Oscar Latorre (Chile)

El Director Musical de Volantín lanzó recientemente un método de guitarra tradicional chilena, que permite aprender a interpretar 62 ritmos tradicionales. El Método presenta una reseña de los distintos territorios culturales de Chile, una transcripción de los ritmos presentados a través de una notación especialmente desarrollada para el método y está además acompañado de un material de apoyo audiovisual. Este trabajo es el producto de una extensa investigación de 10 años que se materializó en este libro. Con este material se busca aportar a la preservación y difusión del patrimonio cultural que guardan los cultores y formando parte importante de la identidad cultural chilena. A través de una charla se presenta este trabajo y se explica particularmente la notación especial desarrollada para poder reflejar las particularidades de la interpretación en la mano derecha de cada uno de los ritmos.

Taller “La música en Juego” – Leticia Ruibal y Gabriel Salvetto (Uruguay)

El juego será el eje, ya que permite que los participantes se coloquen en una situación de distensión, sin juicio de valores y sin sensaciones de ansiedad; es una puerta y un estimulo a la expresión y la originalidad de manera que se convierte en un fin en sí mismo. Presentando juegos musicales, rondas y canciones para realizar con niños de distintas edades; desde bebes hasta edad escolar. Lo que nos lleva a trabajar en un contexto lúdico donde la música produzca situaciones de placer, que permitan expresarse libremente desde sus emociones, apropiarse de nuevos conocimientos y descubrir un mundo de melodías, ritmos e instrumentos.

Taller “Percutiendo por medio de Señas” -Atilio Notargiácomo (Federación)

Está dirigido a toda la familia que se interese por la percusión, con o sin experiencia. El taller se basa en la creación de rítmicas que surjan en el momento por medio de diferentes “Ideas” propuestas por el director a través de diferentes señas marcadas con sus manos a las que los participantes responderán y también (según el pedido de dicho director) cada uno aportará su “fraseo” mediante el uso de su creatividad. Se aprenderá a responder a dichas señas en el contexto de un ensamble de percusión donde todos cumplirán distintos roles dependiendo la sonoridad del instrumento

15 hs. – Talleres y Charlas Simultáneas:

Taller “Los niños pequeños y la música”-Estrategias para docentes no músicos, y músicos dedicados a la docencia” – El Taller de Lili – Liliana Ardila (Colombia)

Este taller es el resultado de organizar las ideas y experiencias vividas con niños, niñas, mamás y bebés por espacio de 17 años en las áreas de estimulación adecuada, preescolar y música. El docente de preescolar es quien pasa la mayor parte del día con el niño. Debe cantar y puede no saber; debe hacer escuchar música al niño pero no sabe dónde buscar o qué escoger. Además el docente de hoy se enfrenta a que “niño pequeño” ya no es una personita de 4 o 5 años, sino de 6 meses o 1 año. Por otro lado, el profesor de música va una o dos horas a la semana, sabe del quehacer musical, pero muchas veces se enfrenta inconvenientes similares. La idea general es que el docente músico tenga herramientas pedagógicas y el pedagogo herramientas musicales, que le permitan acompañar el desarrollo de los chiquitos con sus mamás, papás y cuidadores, con el fin de estrechar lazos entre ellos.

Taller: “La música en Juego” – Leticia Ruibal y Gabriel Salvetto (Uruguay)

Taller: “Percutiendo por medio de Señas” -Atilio Notargiácomo (Federación)

Relato de experiencia: “Cuando los chicos escuchan Radio” Graciela Cutro (Concordia)

18 hs. – Ronda de Intercambio y evaluación

19 hs. – Cierre de Jornada: Concierto “Caracachumba a la Carta”-Grupo “Caracachumba” (CABA)

Domingo 8 de octubre

9 hs.- Acreditaciones e inscripción a actividad de la Jornada:

10 hs. –Apertura de Jornada: Concierto didáctico/Capacitación docente: “PANORAMA DEL FOLCLOR CHILENO” (Grupo “Volantín”, Chile)

Jornada de capacitación para músicos y docentes que, en la forma de un concierto didáctico, presenta un panorama general del folclor de Chile, dividido en 8 territorios culturales: Patagonia, Territorio mapuche, Chiloé, Zona Centro Sur, Zona Central, Norte Grande, Norte Chico y Rapa-Nui. El hilo conductor es una charla con apoyo audiovisual. Para cada espacio territorial se interpretan canciones del repertorio tradicional y algunas composiciones de la compañía. Se realizan también muestras de las danzas más relevantes, donde se invita a participar al público asistente.

11 hs. – Talleres y Charlas Simultáneas:

Charla/Taller: “Cultura Tradicional, Didáctica y Creación Artística” (Grupo “Volantín”, Chile)

Se instala un conversatorio en que se abordarán preguntas que permitirán reflexionar sobre el valor de la creación en la preservación de la cultura tradicional, la vinculación entre investigación, creación y recreación en el contexto de la representación escénica y la creación artística como herramienta didáctica para el desarrollo de la identidad de los niños y niñas. Estas temáticas serán abordadas en el taller a través de una serie de actividades expositivas y prácticas, donde se presentarán composiciones propias y el análisis de algunos cuadros musicales de Volantín y se invitará a los asistentes a trabajar en grupos en actividades creativas y para desarrollar propuestas didácticas para el aula.

Taller:“Seminario Intensivo de Clown” -Rosina Fraschina (Grupo “Caracachumba”)

CLÍNICA: “Hornero migratorio” Francisco Lapetina y Fernando Rodriguez. (Uruguay)

Se propone una actividad a cargo de Francisco Lapetina y Fernando Rodríguez que combina la presentación de Hornero Migratorio en los diferentes aspectos que definen el proyecto (filosofía, metodología, trayectoria y nuevos objetivos) con un mini show que presenta las posibilidades que se están desarrollando para su formato interactivo y audiovisual en vivo, con participación del público.

Taller “Los niños pequeños y la música”-Estrategias para docentes no músicos, y músicos dedicados a la docencia” – El Taller de Lili – Liliana Ardila (Colombia)

15 hs. – Talleres y Charlas Simultáneas:

Taller: “TECNO ORGÁNICO” – El loop y las secuencias rítmicas como herramientas didácticas – Fernando Rodríguez (Uruguay)

Propuesta de taller adaptable a niños, docentes, músicos y talleristas. TECNO ORGÁNICO consiste en llevar al aula la tecnología (grabadora de secuencias) como herramienta de registro, pero los sonidos no son artificiales. La fuente sonora de dichas secuencias se construye en el aula con: la voz, el cuerpo ,los objetos y el propio entorno. La propuesta apunta a la exploración y transformación creativa de forma colaborativa y espontánea.

Taller: “Acercamiento a la expresión corporal – El cuerpo…construyendo una mirada diferente” – Celeste Zerpa (Uruguay)

Trabajo vivencial y teórico sobre el tema de la Expresión Corporal con el personal que trabaja en los Centros Educativos. Promoviendo un espacio donde cada integrante pueda reencontrarse con su cuerpo y descubrir sus posibilidades, construyendo una grupalidad donde se promuevan agentes multiplicadores de una mirada diferente del cuerpo en sus lugares de trabajo y en la zona.

Relato de experiencia: Investigación y montaje de “En el Conventillo” – Juan Carlos Pereyra Silva (Uruguay)

Trabajo a partir de la investigación y creación de y montaje de un espectáculo para niños.

Charla de presentación del libro: “Guitarra Chilena; Método de Ritmos Tradicionales”- Oscar Latorre (Chile)

18 hs. – Ronda de Intercambio y evaluación

19 hs- CCC- Cierre de Jornada: Concierto Compartido: “Tributo a María Elena Walsh”-Grupo “Las Canciones de la Luna” (Uruguay); “Volantín se va de Viaje”- Grupo “Volantín” (Chile)

Lunes 9 de octubre

8 hs. – Acreditaciones e inscripción a actividad de la Jornada

9 hs. –Apertura de Jornada: Conferencia: “La canción para niños, una maravillosa oportunidad de comunicación” – Jairo Ojeda (Colombia)

Abrir la boca para cantar cumple el sagrado oficio de mantener la vida, (exigente y ponderado papel en estos tiempos de tanta irracionalidad y pérdida de sentido de la existencia), las canciones con sus palabras que despiertan lo mejor de nuestros valores y sentimientos complementan el papel de los alimentos para restaurar nuestra energía vital, emocional, espiritual y lúdica.

11 hs. – Talleres y Charlas Simultáneas

CLÍNICA “Hornero migratorio”- Francisco Lapetina y Fernando Rodriguez. (Uruguay)

Taller “Despertando Mariposas”-Taller de estrategias lúdico-literarias para elaborar canciones y cuentos infantiles. – Jairo Ojeda (Colombia)

El taller “Atrapando mariposas” es una propuesta de trabajo educativo que se apoya en los lenguajes artísticos como estrategia facilitadora de la comunicación y los aprendizajes. Todos sus contenidos se desarrollan teniendo en cuenta las vivencias y reflexiones de los participantes buscando encontrar su sentido en la relación áulica.

Relato de experiencia: “Música para ver!”- Grupo Oriundo de Teatro (Brasil)

Contaremos sobre nuestro proceso de trabajo: La composición de las canciones, la selección del tema del espectáculo y principalmente sobre la relación entre la Música y el Teatro.

Relato de experiencia: Investigación y montaje de “En el Conventillo” – Juan Carlos Pereyra Silva (Uruguay)

15 hs. -Talleres y Charlas Simultáneas

Taller “TECNO ORGÁNICO” – El loop y las secuencias rítmicas como herramientas didácticas- Fernando Rodriguez (Uruguay)

Taller: “Cuerpo-Espacio-Tiempo”- Marta Cot (Concordia)

El taller pone foco en disparar elementos que profundicen el vínculo del ser con su propio cuerpo, accionando en un espacio y tiempo compartido con otros, generando la experiencia de un cuerpo territorio expandido donde las diferencias y las similitudes entre las personas se manifiestan como características que suman al entendimiento de un universo complejo con el objetivo de desarrollar autonomía sin desconocer la intencionalidad del otro. Desde ahí jugar y crear ficciones colectivas espacio/temporales como prácticas de otros modos de vincularse.

Taller “La música en Juego” – Leticia Ruibal y Gabriel Salvetto (Uruguay)

Relato de experiencia: “La imprenta manual como estategia pedagógico-lúdica” -Jairo Ojeda (Bogotá, Colombia)

La Imprenta Manual es una herramienta didáctica que pretende devolver la palabra a los niños en el aula. Tradicionalmente la escuela no ha sido un lugar para los niños. Esto lo afirmo dado que sus pensamientos, su palabra, sus saberes, sus sueños y sus deseos no tienen un espacio de escucha, mucho menos en los programas curriculares. La aplicación de esta estrategia facilita construir los aprendizajes teniendo en cuenta la perspectiva y el sentir del otro. Cuando niños y jóvenes investigan su entorno, conocen la historia del lugar, su fauna, su flora y los problemas propios, tienen mayor fundamento y razón para hablar con voz propia. Esto, en esencia, es lo que hace la Imprenta Manual: recoger las voces propias.

18 hs. – Ronda de Intercambio y Evaluación Final

19 hs. – CCC- Cierre Actividad Académica: Concierto Compartido: “Canciones Peregrinas”- Grupo Canciones Peregrinas (Uruguay); “A Festa do Pijama”- Grupo “Oriundo de Teatro” (Brasil); “Canciones de estos días”- Jairo Ojeda y grupo ( Colombia); “Historias de por acá y de por allá”- Grupo “Antenitas de Vinil”.

Inscripciones: Su costo es de $800.-, y para estudiantes y jubilados de $600.- Promoción: 25% de descuento para grupos de 5 personas. Se realizan en: http://13encuentrocancioninfantil.com.ar/region-litoral/; o en Estudio Santana (Coldaroli 111, Concordia.) de 9 a 11 hs y de 17 a 19 hs.

Por informes: 0345 – 154202402 / 4252901 / 154063177 Fb: Momusi Concordia Email: momusiconcordia@hotmail.com