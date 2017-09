Contundente: “Yo gane un concurso para ser Fiscal auxiliar”, respondió la Dra. Penon

Un informo periodístico sembró dudas sobre el pliego de algunos aspirantes a cubrir cargos en la órbita judicial, los que tienen que pasar la última etapa que es la entrevista en el Senado provincial. Al respecto la Dra. Josefina Penon (foto), quien figura como una de las letradas que no rindió ante el Concejo de la Magistratura, explico que esto es así porque en el cargo de Fiscal auxiliar no está previsto que sea de esa manera y que el mismo es responsabilidad de la Procuración General, “es algo que está estipulado por ley”, afirmo.

A raíz de una publicación de 7Paginas, donde se exponía lo dicho por el periodista Mauricio Geist, sobre las condiciones que había accedido a su cargo la fiscal auxiliar de la ciudad de Federación, después que el diario Análisis Digital diera a conocer una nómina de letrados que no habían concursado para el mismo en el Concejo de la Magistratura; lo cual generaba ciertos interrogantes, la Dra. Josefina Penon, brindo una nota a radio UNO Federación, y en la misma comenzó por recordar que en el año 2012, la Procuración General había llamado a un concurso para cubrir cargos como Fiscal auxiliar, los que habían sido recientemente creados por implementación del nuevo código procesal penal de la provincia de Entre Ríos, “así que esos cargos, como mi caso, fueron designados por el procurador general, ya que los mismos no son concursados ante el Concejo de la Magistratura”, aclaro.

Luego, la Dra. Penon, trajo a la memoria que en el año 2012, fue la única abogada que se presentó de la ciudad de Federación, y que en el año 2013 se realizó tal concurso, “donde los exámenes tienen las mismas características de los que realiza el Consejo de la Magistratura, e inclusive también luego tuvimos una entrevista en la ciudad de Concordia, donde el jurado estaba integrado por el Procurador General de la provincia, así que yo gane todas las etapas que se me fueron presentando, y ahora queda una última que es la entrevista en el senado provincial”, indico.

Seguidamente, y sobre el llamado telefónico que hizo el periodista Geist, al Consejo de la Magistratura, donde le respondieron que Penon, no hizo ningún examen, la agente Fiscal auxiliar de la ciudad de Federación, explico que “ahí no le van a dar respuesta, porque no está previsto que desde ahí se realice un concurso para cubrir ese cargo, así que el concurso que realizo la Procuración General no es irregular de ninguna manera, ya que el mismo es conforme a lo que dice la ley”, enfatizo.

En cuanto a la publicación de Análisis Digital, que dan cuenta que de los 37 pliegos que se envió a la senaduría donde hay algunos que si rindieron en el Concejo de la Magistratura, la Dra. Josefina Penon, señalo que “eso es así porque se trata de distintos cargos, donde algunos si lo hicieron porque estamos hablando de jueces o vocales, así que hay otros que no pasamos por el Concejo de la Magistratura porque justamente este cargo no fue previsto por el Concejo de la Magistratura”, especifico.

Finalmente, y para que no queden dudas sobre lo que se quiso instalar con esa sospecha de que fue puesta a dedo, la actual agente Fiscal suplente de la ciudad Jardín, menciono que cuando ingreso como empelada al poder judicial (escribiente), también rendí y gane un concurso, así que luego me seguí capacitando para lograr este cargo como Fiscal auxiliar, y hasta ahora a las instancias que me he presentado las gane, y ahora estoy a la espera de la última prueba que es la entrevista en el Senado, así que estoy muy tranquila con lo que se ha dicho, pero siempre es bueno aclararle a la población como son estos temas”, apunto.