Cresto le pone freno a los puestos por política en la municipalidad de Concordia

Este viernes, el presidente municipal se reunió con distintos funcionarios de su gabinete para para avanzar en los procesos de transparencia en el ingreso de personal a la Municipalidad de Concordia. Durante la reunión, el intendente Enrique Cresto anunció la implementación de un Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para el ingreso de nuevos Inspectores a la Dirección de Inspección General de la Municipalidad. “Con la experiencia del Concurso realizado para la incorporación de Agentes de Tránsito, vamos a perfeccionar la modalidad y continuar transparentando el proceso, dando igualdad de oportunidades a todos”, sostuvo Cresto.

Respecto a este tema, el Secretario de Gobierno, Marcelo Benedetto, indicó que se está avanzando en la organización de esta nueva convocatoria que tiene que ver con “la clara decisión del Intendente Cresto de que los procesos de ingreso a la administración pública sean mediante concurso, representando la jerarquización del empleo público y un beneficio para los ciudadanos”, indicó. Por eso, sostuvo, se está trabajando junto a las distintas áreas involucradas en la instrumentación de esta decisión del Intendente.

Hacer cumplir las ordenanzas: alcohol cero a menores

Durante la reunión, de la que participaron la Coordinadora de Gabinete María de los Ángeles Petit, el Secretario de Gobierno Benedetto, funcionarios de la Central de Tránsito, de Inspección General del municipio, y de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana junto a representantes de la Policía de Entre Ríos, también se analizaron otros temas vinculados al trabajo conjunto entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, y el cumplimiento de las leyes vigentes.

“El Intendente Enrique Cresto fue muy claro al inicio de su gestión, de hacer cumplir las normas para velar por la integridad de los concordienses. En ese contexto, se revisaron las ordenanzas en un trabajo con el Concejo Deliberante y con distintas áreas del municipio. Y fundamentalmenta con lo que tiene que ver con las mkultas a aquellos locales que venden alcohol y que cometen infracciones, donde antes había multas irrisorias”, y hoy luego del tratamiento dado por el Concejo Deliberante, “se levantaron el valor de esas multas, y se estableció la prohibición de publicidad o promociones o exhibición en las vidrieras de los negocios que inciten a consumir alcohol”, indicó Benedeto. “Esta ordenanza no alcanza, claro está, a aquellos negocios cuya actividad principal sea la venta de bebidas alcohólicas”, como en el caso de las vinotecas, “pero sí a todos aquellos locales que no es su actividad principal, no pueden incitar al consumo de alcohol, que es lo que establece la normativa”

“A partir de esta semana se va a hacer difusión y concientización respecto a esta normativa, y a partir de la siguiente semana quienes incumplan las ordenanzas recibirán la multa correspondiente”, advirtió el Secretario de Gobierno.

Las ordenanzas vigentes establecen la prohibición de la venta de alcohol a menores de edad durante todo el día, y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el horario de 22 a 8 horas, para todos aquellos negocios no habilitados para tal fin. Restaurants y pubs, por ejemplo, no están alcanzados por la restricción horaria, pero sí por la prohibición de venta a menores.

Preservar la Fiesta de los Estudiantes

“La Municipalidad realiza operativos conjuntos, entre distintas reparticiones del gobierno local, como son la Central de Tránsito, Inspección General, Seguridad Ciudadana, y con la Policía de Entre Ríos y Gendarmería, con el objetivo de preservar las fiestas y los eventos públicos que son para toda la familia, y en especial, durante estas semanas, las actividades vinculadas a la Fiesta de los Estudiantes”, dijo Benedetto respecto a otro de los temas abordados en la reunión.

“Se han presentado situaciones preocupantes, que estamos atendiendo especialmente, en coordinación con la Policía. Es importante señalar que no ha habido ningún problema en los galpones donde los estudiantes de más de veinte escuelas comparten espacio realizando sus carrozas, y eso es para destacar. Por eso la decisión del intendente es fortalecer el trabajo preventivo para que nadie empañe esta fiesta que es de los estudiantes”, comentó Benedetto.

En este sentido, sostuvo, que “es importante la concientización y el acompañamiento de las familias, porque debemos entre todos, el Estado y las familias, lograr que los estudiantes vivan su fiesta en paz y sin inconvenientes”.