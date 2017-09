Critica a los Juegos Evita: Corso dijo que fue una maniobra política ligada a lo electoral

Para la Directora de Deportes de la municipalidad de Federación no hay dudas que las críticas de algunos medios de comunicación local, sobre la organización de la final de los juegos Evita, es una maniobra política que está ligada a lo electoral y que las mismas apuntan a dañar la gestión de Carlos Cecco.

En la primera parte del dialogo con 7Paginas, Alejandra Corso, se refirió a lo netamente competitivo, cuando confirmo que los equipos de Paraná en sub 14 y sub 16 en mujeres se clasificaron para disputar la instancia nacional y que en varones, la sub 14 de Feliciano se quedó con la final y en la sub 16 fue para Concordia.

“A pesar de las lluvias todo salió muy lindo, porque en el inicio tuvimos que trasladar todos los partidos a canchas sintéticas, pero en la última jornada se pudieron disputar los partidos en las canchas de 11 jugadores”, señalo, la Directora de Deportes, quien tras esto lamento el trabajo que se había realizado con todos los clubes. “Pero lo importante fue recibir el llamado de los directores de deportes de distintas ciudades, comentando que los chicos ya habían llegado a sus destinos, y que estaban muy contento con la organización”, destaco.

Y acoto: “bien se sabe de la capacidad que tiene Federación, cuando en otras ciudades los alojan en clubes, albergues o escuelas”, indico.

Mala información

En la otra parte de esta nota, la funcionaria municipal, se refirió a las críticas que recibió de un medio radial y otro gráfico, los que intentaron sembrar sospechas sobre el manejo de los fondos que la provincia destino para la organización; y en particular el tema de la comida, cuando anticipo que “este lunes me voy a reunir con los concejales para explicarles bien como es el manejo de estos fondos, “los que son manejados por la provincia, porque si bien el dinero se transfiere al municipio, nosotros tenemos que presentar facturación de todos los gastos”, grafico.

Seguidamente, Alejandra Corso, recordó que “se pidieron tres presupuestos de alojamiento y de comida, los cuales fueron enviados a la provincia, y fueron ellos los que decidieron el tema del alojamiento y de la comida”, aclaro.

“Acá hay una mala intención, porque esos medios nunca preguntaron a la dirección de deportes como se definían estas dos cuestiones, así que hablaron sin consultar-añadiendo- pasa que estamos en tiempos electorales y por ahí es una pena que utilicen el deporte para pegarle a la municipalidad o a la gestión de Carlos Cecco, porque en todos estos meses nunca dieron a conocer todo el trabajo que se venía realizando para este mega evento, que se realizaba en la ciudad de Federación”, cuestiono.

Finalmente, hizo mención al cuidado que se puso para que todo salga bien, “porque no cualquiera puede alimentar a más de 1200 personas, y de la manera que se lo hizo, y hoy gracias a esos medios podríamos perder la plaza para organizar este evento o la final de abuelos en acción”, se lamentó.