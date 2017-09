Cuello: “Lo dije en campaña; el que gana conduce y el que pierde acompaña”

Así lo afirmo el ex precandidato a Diputado Nacional por lista 8 por Libres pensadores. También dijo que el único que lo llamo después de las elecciones fue el intendente Cresto.

Cuello; cuando le consultamos si hubo un llamado de acuerdo desde la casa gris mas precisamente del Gobernador Gustavo Bordet, dijo no por parte del Gobernador Gustavo Bordet no hemos recibido ningún llamado, ni a Angelini ni a mí que soy de Concordia, si al otro día de las elecciones el que me llamo fue el Intendente Enrique Cresto felicitándome por elección y me invito a sumarme a trabajar por la unidad del peronismo de cara al 22 de Octubre.

Luego Cuello manifestó en un acto en el partido en concordia yo dije que el que gana conduce y el que pierde acompaña y voy a cumplir con mi palabra como peronista voy a seguir apoyando y votando al peronismo porque soy peronista.

Siguiendo expreso; La semana pasada estuve en Concepción del Uruguay en una reunión con Mario Chivo Angelini quien fue cabeza de lista y redactamos un comunicado de prensa para dejar en claro nuestra postura de ahora en delante de Libres Pensadores, queda claro que no somos dueños de los votos por eso dejamos en libertad de acción a los entrerrianos que nos votaron.

Culminando señalo; Yo en particular Quiero agradecer a todos los Entrerrianos que el pasado 13 de Agosto en las elecciones (P.A.S.O) Depositaron su voto de confianza a nuestra lista numero 8 y nos hicieron posicionar como tercera fuerza dentro de nuestro propio partido entre 10 listas decirles muchas gracias y que hoy el peronismo necesita de todos luego del 22 de Octubre seguiremos trabajando para la reconstrucción del peronismo en la Provincia de Entre Ríos.