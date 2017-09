Descontrol en una fiesta clandestina para estudiantes de Concordia

A los chicos les dieron alcohol y los dejaron abandonados en una quinta en la zona de Charrúas, denunció.

Gustavo Figueredo es el padre de una estudiante de nuestra ciudad que, como varios chicos, salió a festejar la primavera concurriendo a una fiesta particular organizada por un privado, involucrando a varias escuelas.

Ayer contactó a EL SOL para denunciar que a los chicos los dejaron abandonados en el medio del campo y que les vendían bebidas alcohólicas. “La fiesta de las escuelas” se hace afuera de la ciudad para que la policía y la municipalidad no la controlen, denunció Figueredo, quien no descartó concurrir a la justicia junto con otros padres.

“Mi hija, a eso de las 6:30 hs de la mañana (de ayer) me llamó para que la vaya a buscar porque los colectivos que debieron ir a buscarlos nunca llegaron, habían organizado una fiesta clandestina y no sabemos quién está detrás de todo esto. Mi hija me pidió que por favor la vaya a buscar a la zona rural de Los Charrúas, ella ni siquiera sabía dónde estaba, ni donde se encontraba. El lugar está ubicado, de la escuela Gregoria Perez N° 49, unos 15 kilómetros para adentro, como los colectivos no fueron a buscarlos los chicos caminaron una hora y media para salir a la ruta, el dueño de la quinta le entregó a cada grupo de escuelas 800 pesos para que se vengan a la ciudad en remís, ellos fueron abandonados a la buena de Dios. Yo traje ocho chicos de la escuela Benito Juarez, después había otros chicos de la escuela Normal, Colegio Nacional, Técnica 2, Benito Juarez y Agrotécnica”, denunció.

Figueredo insiste en que “había otro evento en el camping de ATE, en cercanías del camping La Tortuga Alegre, donde había otra fiesta clandestina, digo esto porque no tenían ninguna habilitación, les avisé a otros padres porque existe una falta de control por parte de la gente que organizó el evento”.

Contó que su hija concurrió a la fiesta en la zona de Los Charrúas adquiriendo una entrada por 300 pesos para la “Fiesta de las escuelas” y que tomaron el colectivo para concurrir a la fiesta frente a su escuela, “le pregunté al chofer si los chicos volvían con ellos, si los traían, y me respondió que sí; pero, hoy (por ayer) los dejaron abandonados, cuando fuí encontré como a 30 chicos caminando por una ruta oscura, que no conocían, lo peor del caso es que había chicos alcoholizados, me contaron que hubo chicos en muy mal estado y el dueño de la casa los cargó y los trajo para Concordia, no sabemos qué hizo con ellos ni dónde los dejó, pienso que se quiso deshacer de ellos para evitar problemas”.

Figueredo cargó contra el organizador y puntualizó que “los menores no pueden tomar bebidas alcohólicas y mucho menos si hay fiestas organizadas por mayores”, reclamó que el hecho se investigue, que se sepa quién las organiza y cómo obtienen fondos para darles a los chicos.

Por último, no descartó concurrir con otros padres a la justicia, “voy a hablar con otros padres, vamos a hacer una reunión y si tenemos que volver lo vamos a hacer, acá se organizan fiestas alejadas, clandestinas, fuera de control para la policía”.